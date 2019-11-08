Кому нужен Iphone в аренду?

Крупнейший в России реселлер техники Apple re:Store и компания Forward Leasing запустили сервис аренды iPhone. Ассортимент моделей на лизинг ограничен пятью, преимущественно новыми моделями, хотя в линейке есть и прошлые модели: от iPhone XS до нового iPhone 11 Pro. Месяц пользования iPhone 11 с объемом памяти 64 Гб обойдется пользователю в 3940 рублей, один из самых дорогих вариантов - iPhone 11 Pro Max стоит 5950 рублей в месяц.

Forward Leasing чуть раньше запустила такой сервис с моделями телефонов бренда Samsung, но на смартфоны Apple можно ожидать более высокий спрос: «Что касается Samsung, там немного другая история, у Apple есть большая аудитория поклонников постоянных, которых нет у Samsung и, вероятно, проект Apple будет более интересным», — считает Денис Кусков, гендиректора агентства TelecomDaily.

Судя по всему, новый сервис нацелился как раз на нишу потенциальных фанатов Apple, у которых нет возможности приобрести новую модель смартфона. Во вторую очередь, по нашим оценкам, в категорию потенциальных клиентов сервиса попадают те, кто еще не знаком со смартфонами бренда и хочет протестировать гаджет. В третью — пользователи предыдущих моделей iPhone, которые присматриваются к новинке. «На мой взгляд сервис появился потому, что есть интерес со стороны людей получить новинку на какое-то время», — полагает г-н Кусков.

Теоретически, для каждой категории пользователей сервис может быть удобен. Главный его плюс заключается в том, что арендовать телефон можно от месяца, затем — поменять на другую модель, выкупить телефон после года пользования или закрыть аренду, не теряя в деньгах, если бы пришлось телефон продавать. В чем-то это выгоднее, чем покупка. Однако, едва ли срок аренды будет длительным. При любой причине, которая побудит клиента воспользоваться услугами сервиса, больше, чем на 1,5 года брать в аренду телефон финансово не целесообразно.

Например, если взять самую бюджетную новую модель iPhone 11, в магазине она стоит 60 тыс руб, а аренда телефона на год обойдется в 47 тыс руб за год и 60 тыс руб на 1,5 года. Если клиент определился с моделью, то с высокой долей вероятности, он будет пользоваться телефоном больше полутора лет, а это значит, что ему проще телефон купить. Даже в кредит или рассрочку.

«Сейчас не все могут приобрести последний смартфон Apple, учитывая, что модель представлена в высоком ценовом сегменте. Даже модели прошлых лет люди покупали в кредит и выплачивали его 1-2 года», — отмечает г-н Кусков. По данным TelecomDaily, в кредитам сегодня покупается до 40% смартфонов. Например, в «М.Видео» и «Эльдорадо» доля кредитов в общих штучных продажах смартфонов составляет около 25%, среди флагманских моделей – до 50%. Подавляющее большинство кредитов, более 90%, приходится на покупки без увеличения стоимости, то есть в рассрочку: клиент не платит проценты по кредиту, за него это делает ритейлер.

По данным «М.Видео» в январе-сентябре 2019 года россияне приобрели около 22 млн девайсов на сумму порядка 350 млрд рублей, что больше на 4% в штуках и на 11% в деньгах, чем годом ранее. Доля пяти ведущих производителей: Samsung, Apple, Huawei, Honor, Xiaomi — уже превысила 80% рынка в натуральном выражении и 90% в денежном выражении.

Хотя по итогам девяти месяцев 2019 года в натуральном и денежном выражении стал Samsung, по итогам сентября на первое место по продажам в денежном выражении вышла Apple. У группе М.Видео-Эльдорадо рост выше рынка, что там объясняют, в частности, расширенным кэшбеком на модели прошлых лет.

Конкуренцию с прямыми продажами, таким образом, новому сервису выдержать будет непросто. Опрошенные «Экспертом» пользователи не проявили интереса к новому сервису, большинство из них считает, что телефон лучше либо купить, либо совсем отказаться от модели.