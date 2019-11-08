Концепция цифровой трансформации и законодательные инициативы «Россетей» позволят решить проблемы в энергетике - Госдума

Цифровая трансформация и консолидация электросетевого комплекса, реализуемая компанией «Россети», эффективный инструмент для решения проблем в российской энергетике. Такое мнение высказал председатель комитета по энергетике Государственной думы РФ Павел Завальный в ходе выездного заседания в Ижевске.



«Необходимо реализовать предложенные «Россетями» меры в части регулирования отрасли. При этом, как показывает практика, к примеру, в Удмуртии, консолидация электросетей на базе системообразующей сетевой организации позволяет снижать операционные и капитальные затраты и, как следствие, устанавливать прозрачные доступные тарифы для потребителей. При этом обязательно реализовывать планы на основе российского оборудования и программного обеспечения, т.к. вопросы информационной и кибербезопасности - критичны», - сказал Завальный.

По его словам, цифровая трансформация электросетевого комплекса – это правильный тренд, но нужно добиться не простой автоматизации процессов, а решения проблем в энергетике, в том числе за счет построения принципиально новых, более эффективных моделей управления всем сетевым комплексом.

Реализованная в Удмуртии целевая модель развития электросетевого комплекса была презентована Президенту РФ Владимиру Путину и поддержана им: «Мы видим, что благодаря реализуемым мерам, включая консолидацию, цифровую трансформацию и развитие дополнительных сервисов, производительность труда растет на 40%, операционные расходы сокращаются на 30%, капитальные (при сохранении тех же физических объемов) – на 15%, а показатели надежности улучшаются в 2 раза» -отметил Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский

Павел Ливинский также рассказал о законодательных инициативах холдинга, которые позволят обеспечить стабильное финансово-экономическое положение электросетей, остановить старение оборудования и предложить клиентам надежное электроснабжение и ряд дополнительных сервисов.

«Необходимо принятие регуляторных мер для решения вопросов в части перекрестного субсидирования, оплаты резерва мощности и совершенствования системы взимания платы за льготное технологическое присоединение к электрическим сетям. Важно обеспечить финансирование проектов по консолидации электросетевых активов за счет тарифных источников и внедрение новых принципов долгосрочного регулирования на основе регуляторных соглашений, отличных от существующих методов доходности инвестированного капитала и долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», - заявил он.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об успешном опыте сотрудничества региона и энергетиков, напомнив про консолидацию на базе «Россетей» 80% сетевых активов Республики. Проект позволил властям направить полученные средства на социальные проекты, а «Россетям» - создать первый в России цифровой Городской диспетчерский пункт, с которого управляются все сетевые энергообъекты Ижевска, обеспечивая комфорт граждан и стабильное электроснабжение промышленных предприятий. Он был представлен участникам заседания.

По итогам заседания были подготовлены рекомендации Правительству РФ, Минэнерго РФ и субъектам электроэнергетики.