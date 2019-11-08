Вход/Регистрация Подписка

Концепция цифровой трансформации и законодательные инициативы «Россетей» позволят решить проблемы в энергетике - Госдума

Москва, 08.11.2019

Цифровая трансформация и консолидация электросетевого комплекса, реализуемая компанией «Россети», эффективный инструмент для решения проблем в российской энергетике. Такое мнение высказал председатель комитета по энергетике Государственной думы РФ Павел Завальный в ходе выездного заседания в Ижевске.


«Необходимо реализовать предложенные «Россетями» меры в части регулирования отрасли. При этом, как показывает практика, к примеру, в Удмуртии, консолидация электросетей на базе системообразующей сетевой организации позволяет снижать операционные и капитальные затраты и, как следствие, устанавливать прозрачные доступные тарифы для потребителей. При этом обязательно реализовывать планы на основе российского оборудования и программного обеспечения, т.к. вопросы информационной и кибербезопасности - критичны», - сказал Завальный.
По его словам, цифровая трансформация электросетевого комплекса – это правильный тренд, но нужно добиться не простой автоматизации процессов, а решения проблем в энергетике, в том числе за счет построения принципиально новых, более эффективных моделей управления всем сетевым комплексом. 
Реализованная в Удмуртии целевая модель развития электросетевого комплекса была презентована Президенту РФ Владимиру Путину и поддержана им: «Мы видим, что благодаря реализуемым мерам, включая консолидацию, цифровую трансформацию и развитие дополнительных сервисов, производительность труда растет на 40%, операционные расходы сокращаются на 30%, капитальные (при сохранении тех же физических объемов) – на 15%, а показатели надежности улучшаются в 2 раза» -отметил Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский
Павел Ливинский также рассказал о законодательных инициативах холдинга, которые позволят обеспечить стабильное финансово-экономическое положение электросетей, остановить старение оборудования и предложить клиентам надежное электроснабжение и ряд дополнительных сервисов.
«Необходимо принятие регуляторных мер для решения вопросов в части перекрестного субсидирования, оплаты резерва мощности и совершенствования системы взимания платы за льготное технологическое присоединение к электрическим сетям. Важно обеспечить финансирование проектов по консолидации электросетевых активов за счет тарифных источников и внедрение новых принципов долгосрочного регулирования на основе регуляторных соглашений, отличных от существующих методов доходности инвестированного капитала и долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», - заявил он. 
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об успешном опыте сотрудничества региона и энергетиков, напомнив про консолидацию на базе «Россетей» 80% сетевых активов Республики. Проект позволил властям направить полученные средства на социальные проекты, а «Россетям» - создать первый в России цифровой Городской диспетчерский пункт, с которого управляются все сетевые энергообъекты Ижевска, обеспечивая комфорт граждан и стабильное электроснабжение промышленных предприятий. Он был представлен участникам заседания.
По итогам заседания были подготовлены рекомендации Правительству РФ, Минэнерго РФ и субъектам электроэнергетики. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство

    Скованные одной цепью

    Власть и бизнес сотрудничают для достижения целей нацпроекта «Экология»

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году

    Довести до единицы: растительные масла получат новый норматив

    В России грядет ужесточение законодательства в отношении показателей безопасности на масло-сырье. Законодатели спешат и хотят одномоментно пройти путь, на который Европе потребовалось 14 лет. Спешка грозит остановкой российской масложировой отрасли

    Курс на цифру

    Один из самых актуальных и обсуждаемых вопросов на сегодняшний день — заменят ли в будущем роботы живых людей на производстве. О том, как обстоят дела с роботизацией промышленности в столице, мы поговорили с руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александром Прохоровым

    Спартакиада как тимбилдинг и повод для знакомства

    Моросящий дождь и толпы — на стадионе Лужники, по дороге от метро и к метро. В холодную сентябрьскую субботу первая столичная Спартакиада «Моспром» собрала поклонников здорового образа жизни и любителей спорта
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Позиция Дании по выдаче разрешения «Северному потоку — 2» так и осталась непонятной
      Датское энергетическое агентство выдало компании-оператору газопровода «Северный поток-2» разрешение на прокладку труб в датской исключительной экономической зоне. Таким образом, продолжавшаяся на протяжении более чем двух лет эпопея противостояния датских бюрократов проекту «Газпрома» завершена
    2. Два счетчика
    3. Пенсиям написали план
      Новая надстройка над пенсионной системой будет интересна лишь тем, что позволит в случае серьезных проблем использовать замороженные пенсионные накопления. В остальном Гарантированный пенсионный план столкнется с недоверием к пенсионной системе в целом и с бедностью населения
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама