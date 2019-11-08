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Критерии выбора детских игрушек

Москва, 08.11.2019
Хотя детские игрушки на первый взгляд представляются совершенно безобидными изделиями, при несоблюдении технологических требований их изготовления они могут причинять значительный вред здоровью малыша.
#PressRelease

Низкокачественные игрушки оптом способны причинить ребенку травмы, вызвать аллергические реакции или отравление. Чтобы избежать подобных опасностей, при выборе игрушек для своих детей родителям необходимо учитывать ряд важнейших требований, приведенных ниже.

  • Материалы, использованные для изготовления игрушек, должны быть полностью лишены отравляющих их аллергенных качеств. Убедиться в безопасности игрушки можно путем ознакомления с сертификатом, который должен иметься у любого производителя товаров для детей. Этот документ служит гарантией отсутствия в изделии вредных веществ, свидетельствует об износоустойчивости игрушки, а также о ее соответствии российским и международным стандартам. Любой покупатель может самостоятельно убедиться в том, что краска нанесена на игрушку ровным слоем, имеет однородный цвет и не облезает. Особо большое значение данные требования имеют при покупке игрушек для маленьких детей, которые стараются все попробовать на вкус. Согласно российским стандартам, все изготовители при производстве игрушек для детей до трех лет обязаны использовать уже окрашенные материалы. Продажа покрытых краской изделий для этой возрастной категории запрещена. При наличии опасений по поводу присутствия в составе изделия формальдегида, свинца или фенола лучше купить неокрашенную игрушку, сделанную из натуральных материалов.
  • Запах. В соответствии с имеющимися нормативами, наличие запаха у детских игрушек допустимо, однако он не должен быть отталкивающим и слишком резким.
  • Конструкция. На поверхности изделия не должно иметься заусенцев и острых краев, о которые ребенок может пораниться. Нужно также убедиться в отсутствии у выбранной игрушки узких щелей и маленьких отверстий, в которые любопытный малыш может засунуть свои пальчики. Необходимо помнить о том, что изделия, в конструкции которых имеются длинные веревки, представляют собой опасность для малышей, поскольку они могут запутаться в веревке и упасть или намотать ее на шею. Игрушки для детей должны обладать достаточной прочностью. Необходимо убедиться в надежности всех имеющихся соединений и креплений, а также удостовериться в том, что ни одна часть игрушки не может отломиться и поранить малыша. Очень часто проблемы возникают с глазами мягких детских игрушек: ребенок может легко их оторвать (в особенности если они держатся лишь при помощи клея) и проглотить либо запихать себе в уши или нос.
  • Цвет. Чересчур яркие расцветки детских игрушек должны вызывать у родителей настороженность. Нередко по результатам исследований в лаборатории в таких изделиях обнаруживаются вредные примеси в составе красок. И даже в случае их отсутствия неестественный цвет краски может оказать отрицательное влияние на зрение и психику ребенка.
  • Возрастная маркировка. При покупке игрушки важно принимать во внимание ее соответствие возрасту ребенка. В первую очередь, надо оценить физические свойства изделия – не будет ли оно чересчур тяжелым для ребенка, сумеет ли он справиться с изделием такого размера, не причинит ли себе вред, если уронит его на ногу, нет ли в нем мелких элементов, которые малыш может отломить и использовать совсем не так, как это предполагали изготовители. Игрушка должна соответствовать интеллектуальному развитию ребенка: например, трехлетний малыш, вероятнее всего, не сумеет справиться с радиоуправляемым дроном.
  • Звук. Изделия с чересчур резким, пронзительным и громким звучанием лучше не приобретать. Они могут причинить вред слуху малыша.
  • Гигиеничность. Любые игрушки следует периодически мыть и чистить, чтобы на них не скапливались вредные бактерии. Самыми гигиеничными считаются резиновые, пластиковые и поролоновые игрушки. Важно помнить о том, что изделия, не поддающиеся дезинфекции, к примеру, духовые музыкальные инструменты для детей, рассчитаны на индивидуальное использование.

Если вы планируете закупать мягкие игрушки оптом или детскую одежду оптом, то крайне желательно пользоваться услугами специализированных магазинов для детей, поскольку они предоставляют возможность всем желающим в любое время ознакомиться с сертификатами качества.

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