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Курс доллара: аналитики Сбербанка вынесли вердикт рублю

Москва, 08.11.2019
  • Курс доллара: аналитики Сбербанка вынесли вердикт рублю

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Российский рубль днём в пятницу сделал очередной разворот к доллару и евро и снижается на торгах Московской биржи на фоне противоречивых сигналов относительно соглашения между Вашингтоном и Пекином, а также на дешевеющей нефти.

Так, по данным на 13:55 мск курс доллара составил 63,85 руб., что сразу на 35 коп., выше уровня предыдущего закрытия. Курс евро – 70,51 руб. (плюс 37 коп.). Таким образом, подтверждаются прогнозы большинства экспертов, которые неоднократно заявляли, что нацвалюту поддерживают сейчас исключительно позитивные внешние факторы, при отсутствии которых рубль сразу же начинает падать в обеих валютных парах.

В свою очередь аналитики Sberbank Investment Research считают, что даже несмотря на то, что в краткосрочной перспективе рубль, вновь может протестировать летние максимумы на фоне ослабления накала торговой войны и возможно даже имеет все шансы укрепиться на уровне 62,5 руб., в долгосрочной перспективе у национальной валюты могут возникнуть проблемы.  

Поэтому на данный момент в Сбербанке сохраняют прогноз по росту доллар/рубля на конец года – до уровня 67,00 руб.

«Мы полагали, что дальнейшее замедление экономического роста и возможная активизация торговой войны приведут к ухудшению восприятия рискованных активов. Эти риски пока не стоит сбрасывать со счетов», – отметили он.

При этом, отмечается, что если Вашингтон и Пекин всё-таки подпишут первый этап торгового соглашения, и особенно если Белый дом отменит уже введённые пошлины, то инвесторы могут перестать реагировать на слабые экономические данные и перспективы рубля могут значительно улучшиться.

«В этом случае мы ожидаем, что пара доллар/рубль удержится в коридоре 64,00 руб. до конца 2019 года, а в первом квартале 2020 года будет двигаться к отметке 63,00 руб.»

Поэтому, как отметили аналитики Сбербанка, наиболее важным представляется отчёт по рынку труда в США за ноябрь, публикация которого запланирована на 6 декабря.

«К падению же спроса на рискованные активы, к которым относится и рубль, может привести очень резкое ухудшение опережающих индикаторов, таких как индексы PMI. Впрочем, вероятность такого развития событий пока мала, но исключать её всё-таки нельзя», – резюмировали эксперты.

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