Курс доллара: рубль пошел на разворот

Российский рубль в четверг развернулся вверх к основным резервным мировым валютам, на позитивных внешних новостях. Так, в 19:00 мск к завершению основной торговой сессий на Московской бирже курс доллара составил 63,67 руб., что на 20 коп. ниже уровня закрытия торгов среды. Единая валюта ЕС подешевела за сутки на 37,25 коп., торгуясь по 70,33 руб.

По мнению экспертов, рубль накануне солидно укрепился на фоне ожидания позитивных новостей о переговорах между Вашингтоном и Пекином – трейдеры положительно оценили появившуюся 7 ноября информацию, что США и КНР всё-таки согласились на постепенное снижение пошлин.

Несмотря на это, Анна Бодрова из «Альпари», отметив, что рынки охотно сейчас реагируют на любые новости по формированию торгового соглашения между США и Китаем, подчеркнула, что никакой конкретики в них всё-таки пока нет. Поэтому, по её мнению, глобально рыночные настроения смотрятся довольно противоречивыми.

«Сегодня, как и вчера у доллара есть шансы на боковые торги в пределах 63,5-64,0 руб., у евро – в коридоре 70,3-70,95 руб.», – полагает она.

Также рубль накануне поддержали мировые цены на нефть, котировки которых шли вверх. Об этом, в частности, заявил Александр Карпов из банка «Зенит». При этом он напомнил, что утром в четверг доллар и евро попытались продолжить своё укрепление. Однако после того, как заметно подросла нефть, нацвалюта пошла на разворот. Поэтому в парах доллар-рубль и евро-рубль преимущество перешло на сторону российской валюты.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» считает, что поддержку рублю оказало заявление главы российского регулятора Эльвиры Набиуллиной, что ЦБ РФ видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), но не будет снижать ставку «автоматически», а учтёт все данные и возможные риски.

Он подчеркнул, что перспектива дальнейшего смягчения денежной политики Банка России сохранит «горячие» деньги на отечественном рынке ОФЗ. При этом, аналитик предполагает, что продолжится приток средств в надежде на падение доходностей.

«Но здесь стоит прислушаться и к словам Набиуллиной об отсутствии автоматизма в процессе смягчения. Возможно, что регулятор уже опасается негативного влияния слишком низких ставок на рынок ОФЗ и курс рубля. Тем не менее ещё одна волна солидного укрепления нацвалюты вполне допустима», – резюмировал Кочетков.