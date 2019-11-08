Макрон «набросал» три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что современная российская модель не устойчива из-за большой площади и «уменьшающегося и стареющего населения». При этом ВВП в России, как у Испании, - поделился мнением французский президент в интервью The Economist.

По его мнению, Россия перевооружается больше, чем «любая другая европейская страна», имея масштабные внутренние проблемы, такие как демография и экономика.

В этой связи Макрон считает, что первым вариантом развития России является «самостоятельное восстановление сверхдержавы», что будет чрезвычайно сложно из-за «идентичности, не позволяющей России проводить миграционную политику».

Вторым вариантом Макрон видит для России «евразийскую модель», но следует учитывать наличие в регионе такой страны, как Китай. А в то, что стратегия Путина «быть вассалом Китая», французский лидер, по его словам, не поверит никогда. Макрон напомнил, что Путин «дитя Санкт-Петербурга, а его старший брат умер в великом голоде и похоронен в Санкт-Петербурге».

Третьим вариантом развития России он называет «восстановление политики баланса с Европой», но Москва считает ЕС вассалом Вашингтона и «троянским конем для НАТО», что может помешать действовать по этому варианту.

Ранее президент Франции, обсуждая вопрос членства России в СЕ, заявлял, что российский народ «признает европейский гуманизм, участвовал в его создании, а география, история и культура России в основе своей европейские».