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Минфин убирает доллар из своего резерва вслед за ЦБ

Москва, 08.11.2019
Министерство финансов намерено снизить долю доллара в ФНБ с 45% до чуть более 20%
#Резервный фонд
#Валютный рынок
#Экономика
  • Минфин убирает доллар из своего резерва вслед за ЦБ

В ходе избавления Минфина от долларов ничто упасть не должно

Ведомости/ТАСС Автор: Евгений Разумный

Логично

Уже с 2020 года Фонд национального благосостояния (ФНБ) ждет изменение валютной структуры, сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник в Минфине. Так, считают в министерстве, разумным шагом будет снижение доли доллара в ФНБ с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка—- 23,6%. 

«Думаем (менять валютную структуру ФНБ), планируем быстро это сделать, наверное, в следующем году. Снизим долю доллара США до уровней, примерно как у ЦБ в структуре резервов, будет примерно такая же структура. Добавим валют, только резервные, как у ЦБ», — приводит Reuters  слова источника. Изменения валютной структуры ФНБ могут отразиться на покупках валюты Центробанком, которые он проводит на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила, сообщает агентство.

В нормативной структуре валют ФНБ доля доллара сегодня составляет 45%, евро — 45% и фунта стерлингов — 10%. По данным ЦБ РФ, на 31 марта 2019 года в структуре золотовалютных резервов доля евро составляла 30,3%, доллара — 23,6%, китайского юаня — 14,2%, британского фунта — 6,6%, прочих валютах (японская иена, канадский и австралийский доллары) — 7,1%.

Прежде всего, считает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, стоит обратить внимание на фразу из сопроводительного комментария Минфина о том, что валютная структура ФНБ будет копировать валютную структуру золотовалютных резервов ЦБ. И согласимся, что это логично, говорит он.

Во-вторых, продолжает аналитик, также согласимся с тем тезисом, что снижение доли долларовых инструментов в суверенных фондах не только России, но и многих других стран мира – в частности, Китая и Саудовской Аравии – это, так сказать, примета времени. При этом, у России гораздо больше причин это делать – в первую очередь, опасения усиления долларовых санкций, которые заставляют забыть про стабильность «зелёного» и думать категориями «меньшего из зол».

В-третьих, структуру ценных бумаг логично создавать исходя из пропорций внешнеэкономической деятельности той или иной страны. Доля торговли между Россией и США в последние годы упала ниже 2%, отсюда рушится логика наращивания доллара как в ЗВР, так и в различных суверенных фондах. «Я полагаю, что как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе данная тенденция сохранится, и это скорее положительный аспект с точки зрения устойчивости всей системы», – заключает Владимир Рожанковский.

Доллар в евро

Валютный рынок сейчас сосредоточен на том, что будет делать ЦБ, а оказывается, в ФНБ происходят не менее значимые вещи, комментирует происходящее аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. ЦБ ведь будет в рамках бюджетного правила и в рамках закупок в резервные фонды покупать валюты на сумму около 14.2 млрд рублей ежедневно в течение месяца.

И это могло бы оказать сильное давление на котировки рубля, но тут приходит «помощь» из Минфина, который будет доллары из ФНБ продавать, говорит эксперт. И если мы сопоставим размер ФНБ, долю, которая приходится в нем на доллар сейчас (45%) и долю, которой хотят достичь (23.6%), то получается, что если эту цель попытаться достичь за 1 год, то в месяц нужно будет продавать доллары на сумму примерно 141 млрд рублей по курсу, или около 4.7 млрд рублей в день в среднем.

Понятно, указывает Алексей Антонов, что это очень средние цифры, что валюта может продаваться разными путями и не выбрасываться в таких объемах на открытый рынок. Но получается, что если Минфин будет выполнять это намерение, то давление на рубль в ходе действий одного регулятора будет не таким сильным за счет действий другого регулятора.

В декабре, по оценке «Алор Брокер», рубль может подняться до 67 рублей за доллар, потому что никто не будет бороться с действиями маркетмейкера. Но в следующем году рубль может начать получать небольшую ежедневную поддержку от Минфина, и таким образом избежать достижения 70 к доллару, если, конечно, не будет других внешних, ухудшающих курс, условий, например, новых санкций.

Ну и следует добавить, что, поскольку Министерство финансов не намерено пополнять свои резервы рублями, покупаться будут, очевидно, евро. Рубль тут, в общем, несколько в стороне, хотя за его курсом к евро будет интересно последить.

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