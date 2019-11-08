Названа основная причина бедности в мире

Мировая экономика не работает в интересах простых людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, уверен основатель компании Bridgewater Associates Рэй Далио. Мнение бизнесмена приводит ресурс Linkedln.

Он также добавил, что деньги богатым достаются почти даром, тогда как бедным слоям мирового населения они не доступны. Данное положение вещей ведет к огромной пропасти между богатыми и бедными, которая будет только увеличиваться.

Далио уверен, что сегодня богатая часть населения вкладывает в стартапы больше средств, чем это необходимо. А в адрес тех, кто отказывается принимать средства, следуют угрозы поддержки конкурентов. Мировые богачи рассчитывают таким образом увеличить доходность, пользуясь примерами нескольких других компаний, а в результате получается «очередной финансовый пузырь», добавил руководитель.

Главные действующие лица, которые расплачиваются за такую политику - это бедные люди, пенсионеры или получатели социальных пособий.