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Названы способы определить реальный пробег автомашины

Москва, 08.11.2019

Эксперты «Авто.ру» рассказали, как можно определить реальный пробег автомобиля при покупке машины с пробегом. Специалисты уточняют, что в последнее время участились случаи продажи, так называемых «скрученных» машин, доля которых на рынке достигает 30%.

Так эксперты сообщают на своем сайте, что подозрение должно вызвать отсутствие каких-либо документов на автомобиль в ответ на просьбу продавцу показать оригинал ПТС и сервисную книжку с отметками о ТО, в которой обязательно должны быть отметки о пробеге сервиса или официального дилера. Если таковых отметок нет, не стоит покупать данную машину. Если же с документами все в порядке, далее следует перейти к детальному изучению кузова и салона, которые должны соответствовать по внешнему виду, заявленной в паспорте информации.

Множественные отметины на кузове, как правило свидетельствуют о пробеге автомобиля более чем 100 тысяч километров. Для того, чтобы убедится в своих подозрениях стоит проверить кузов толщиномером, с помощью которого вы сможете обнаружить не незаявленные повреждения. В салоне на большой пробег автомобиля указывают сильно потертый руль, ручка переключения передач, педали и состояние кресел, сообщают эксперты.

Они также предупреждают, что перекрашенный кузов и перешитый салон свидетельствуют о том, что машина «пробежала» явно больше заявленных на одометре километров. Если же вас все устроило при проверке автомобиля, на финальном этапе не поленитесь и «пробейте» автомобиль по информационным базам – например, по базе ГИБДД или платным источникам информации.

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