Названы страны Европы, жители которых довольны своей жизнью

Эксперты статистической службы (Евростата) Европейского союза провели опрос в странах Старого Света. В ходе которого выяснили, в каких государствах Европы люди больше всего довольны жизнью.

Лидером этого рейтинга стала Финляндия, жители которой наиболее удовлетворены своей жизнью. В частности, финнов полностью устраивает их финансовое положение, работа и личные отношения. На втором месте – Австрии. Местные жители также полностью удовлетворены, своей работой, уровнем зарплаты и личной жизнью. Третье место поделили между собой сразу три европейских государства. Это Польша, Дания и Швеция.

В ТОП-11 стран Старого Света, жители которых довольны своей жизни, также вошли Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Мальта, Чехия и ФРГ, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

Ранее сообщалось, что Евростат составил рейтинг самых опасных стран Евросоюза. Его возглавила Бельгия, где на 100 тыс. населения приходится 167 преступлений.