Вход/Регистрация Подписка

Первая встреча участников Russia Creates пройдет 20-23 ноября в Абу-Даби, ОАЭ

Москва, 08.11.2019
20-23 ноября 2019 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби состоится первая встреча участников комьюнити Russia Creates, цель которого объединить самых ярких и талантливых представителей российской креативной индустрии, открывая уникальные возможности на динамично развивающихся рынках стран Персидского залива и Азии.
  • Первая встреча участников Russia Creates пройдет 20-23 ноября в Абу-Даби, ОАЭ

Ценность таланта и уникальных  идей растет с каждым днем, особенно на развивающихся рынках. Это создает огромный потенциал  для творческих людей и талантливых предпринимателей со всего мира и, конечно, из России!

Участники комьюнити - это предприниматели, бизнесмены и творческие люди, чье творчество  и предпринимательские инициативы изменили целые индустрии, затрагивающие такие сферы, как дизайн, искусство, архитектура, фуд-индустрия, образование, киберспорт, мода, музыка, кино, реклама и брендинг, банковский сектор, медиа, IT  и многие другие.

Russia Creates переосмысливает стандартное восприятие русских. Задача комьюнити – показать всему миру, что специалисты и предприниматели из России -  это талантливые и открытые люди, обладающие  гибким и нестандартным мышлением, чувством юмора,  способные вдохновлять, удивлять, создавать, и именно они  умеют предлагать нестандартные идеи, которые действительно меняют мир!

Каждый участник Russia Creates сможет презентовать свои проекты, а также встретиться с реальными инвесторами и будущими партнерами из ОАЭ и Саудовской Аравии!

В Абу-Даби на правительственном уровне поддерживают творчество и инновации, и есть большая заинтересованность в привлечении  креативных людей и новых идей со всего мира. Финансирование креативной индустрии в размере 160 млн долларов  сделает Абу-Даби  одним из центров мира. Соседняя с ОАЭ Саудовская Аравия также заинтересована в креативных людях и идеях, так как уже сейчас  начинает культурную революцию в сфере развлечений  с инвестиционным бюджетом  в креатив в размере 64 млрд долларов.

В  программе Russia Creates примут участие: заместитель секретаря Департамента культуры и туризма Абу-Даби Саиф Саид Гобаш, основатель Mildberry и Yummy United Олег Бериев, директор Центра искусств Нью-Йоркского Университета в Абу-Даби Билл Брагин, основатель и генеральный директор компании «Платформы и Решения» и основатель первого российского онлайн-кинотеатра Tvigle Егор Яковлев,  директор по стратегическим коммуникациям социальной сети ВКонтакте Константин Сидорков, исполнительный директор по индустрии здравоохранения в Сбербанке Юрий Крестинский, директор по развитию бизнеса Ginza Project Гюнель Исмаилова, соавтор мультсериала «Смешарики» и президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов, основатель сети ресторанов Fresh Ирина Азарова, кинооператор и продюсер Михаил Мукасей, директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели, художник Михаил Цатурян,  фотограф Саша Гусов, основатель фонда «IN ARTIBUS» и инициатор культурных проектов Инна Баженова, редакционный директор журнала Forbes Николай Усков, музыкальный продюсер Андрей Резников, основатель лектория «Прямая речь» Светлана Большакова, основатель Fragment Art Club Ирина Вольская, генеральный директор Kalinka Group Екатерина Румянцева и многие другие.

Олег Бериев, участник Russia Creates: «Для меня созидание – главная добродетель и высшая ценность. Возможно, в этом и должна быть  русская национальная идея. Русские по всему миру  демонстрируют свою способность  мыслить креативно и нестандартно, как только получают такую возможность. Russia Creates в Абу-Даби – это еще одна возможность, которую нельзя упускать. Экспорт русского креатива – что может быть круче?!»

Программа и подробности на www.russiacreates.com

Организатор – Eventica Communications.

Russia Creates проходит при поддержке Департамента туризма и культуры Абу-Даби.

Основные мероприятия Russia Creates пройдут в отеле Saadiyat Rotana Resort  and Villas.

Контакты для связи:

Руководитель проекта в России-Динара Ахметова da@eventica.co.uk

PR-директор-Мария Бережкова mb@eventica.co.uk

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство

    Скованные одной цепью

    Власть и бизнес сотрудничают для достижения целей нацпроекта «Экология»

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году

    Довести до единицы: растительные масла получат новый норматив

    В России грядет ужесточение законодательства в отношении показателей безопасности на масло-сырье. Законодатели спешат и хотят одномоментно пройти путь, на который Европе потребовалось 14 лет. Спешка грозит остановкой российской масложировой отрасли

    Курс на цифру

    Один из самых актуальных и обсуждаемых вопросов на сегодняшний день — заменят ли в будущем роботы живых людей на производстве. О том, как обстоят дела с роботизацией промышленности в столице, мы поговорили с руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александром Прохоровым

    Спартакиада как тимбилдинг и повод для знакомства

    Моросящий дождь и толпы — на стадионе Лужники, по дороге от метро и к метро. В холодную сентябрьскую субботу первая столичная Спартакиада «Моспром» собрала поклонников здорового образа жизни и любителей спорта
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Позиция Дании по выдаче разрешения «Северному потоку — 2» так и осталась непонятной
      Датское энергетическое агентство выдало компании-оператору газопровода «Северный поток-2» разрешение на прокладку труб в датской исключительной экономической зоне. Таким образом, продолжавшаяся на протяжении более чем двух лет эпопея противостояния датских бюрократов проекту «Газпрома» завершена
    2. Два счетчика
    3. Пенсиям написали план
      Новая надстройка над пенсионной системой будет интересна лишь тем, что позволит в случае серьезных проблем использовать замороженные пенсионные накопления. В остальном Гарантированный пенсионный план столкнется с недоверием к пенсионной системе в целом и с бедностью населения
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама