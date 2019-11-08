Первая встреча участников Russia Creates пройдет 20-23 ноября в Абу-Даби, ОАЭ

Ценность таланта и уникальных идей растет с каждым днем, особенно на развивающихся рынках. Это создает огромный потенциал для творческих людей и талантливых предпринимателей со всего мира и, конечно, из России!

Участники комьюнити - это предприниматели, бизнесмены и творческие люди, чье творчество и предпринимательские инициативы изменили целые индустрии, затрагивающие такие сферы, как дизайн, искусство, архитектура, фуд-индустрия, образование, киберспорт, мода, музыка, кино, реклама и брендинг, банковский сектор, медиа, IT и многие другие.

Russia Creates переосмысливает стандартное восприятие русских. Задача комьюнити – показать всему миру, что специалисты и предприниматели из России - это талантливые и открытые люди, обладающие гибким и нестандартным мышлением, чувством юмора, способные вдохновлять, удивлять, создавать, и именно они умеют предлагать нестандартные идеи, которые действительно меняют мир!

Каждый участник Russia Creates сможет презентовать свои проекты, а также встретиться с реальными инвесторами и будущими партнерами из ОАЭ и Саудовской Аравии!

В Абу-Даби на правительственном уровне поддерживают творчество и инновации, и есть большая заинтересованность в привлечении креативных людей и новых идей со всего мира. Финансирование креативной индустрии в размере 160 млн долларов сделает Абу-Даби одним из центров мира. Соседняя с ОАЭ Саудовская Аравия также заинтересована в креативных людях и идеях, так как уже сейчас начинает культурную революцию в сфере развлечений с инвестиционным бюджетом в креатив в размере 64 млрд долларов.

В программе Russia Creates примут участие: заместитель секретаря Департамента культуры и туризма Абу-Даби Саиф Саид Гобаш, основатель Mildberry и Yummy United Олег Бериев, директор Центра искусств Нью-Йоркского Университета в Абу-Даби Билл Брагин, основатель и генеральный директор компании «Платформы и Решения» и основатель первого российского онлайн-кинотеатра Tvigle Егор Яковлев, директор по стратегическим коммуникациям социальной сети ВКонтакте Константин Сидорков, исполнительный директор по индустрии здравоохранения в Сбербанке Юрий Крестинский, директор по развитию бизнеса Ginza Project Гюнель Исмаилова, соавтор мультсериала «Смешарики» и президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов, основатель сети ресторанов Fresh Ирина Азарова, кинооператор и продюсер Михаил Мукасей, директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели, художник Михаил Цатурян, фотограф Саша Гусов, основатель фонда «IN ARTIBUS» и инициатор культурных проектов Инна Баженова, редакционный директор журнала Forbes Николай Усков, музыкальный продюсер Андрей Резников, основатель лектория «Прямая речь» Светлана Большакова, основатель Fragment Art Club Ирина Вольская, генеральный директор Kalinka Group Екатерина Румянцева и многие другие.

Олег Бериев, участник Russia Creates: «Для меня созидание – главная добродетель и высшая ценность. Возможно, в этом и должна быть русская национальная идея. Русские по всему миру демонстрируют свою способность мыслить креативно и нестандартно, как только получают такую возможность. Russia Creates в Абу-Даби – это еще одна возможность, которую нельзя упускать. Экспорт русского креатива – что может быть круче?!»

Программа и подробности на www.russiacreates.com

Организатор – Eventica Communications.

Russia Creates проходит при поддержке Департамента туризма и культуры Абу-Даби.

Основные мероприятия Russia Creates пройдут в отеле Saadiyat Rotana Resort and Villas.

Контакты для связи:

Руководитель проекта в России-Динара Ахметова da@eventica.co.uk

PR-директор-Мария Бережкова mb@eventica.co.uk