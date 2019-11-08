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Прогноз погоды на 10 дней: зима стремительно наступит – Россию ждут 20-градусные морозы

Москва, 08.11.2019
  • Прогноз погоды на 10 дней: зима стремительно наступит – Россию ждут 20-градусные морозы

Сергей Савостьянов/ТАСС

Нестабильная температурная ситуация, которая наблюдается на Русской равнине с начала ноября, уже очень скоро сменится сильными морозами. В некоторых регионах страны они будут сопровождаться 20-градусными морозами и обильными снегопадами.

Погода на севере России

Так, в Саха (Якутии) чувствительное похолодание началось ещё накануне, когда столбики термометров с вполне комфортных минус 7-8, которые держались первые дни месяца, рухнули до минус 17. В ночь на субботу, станет совсем холодно даже для этих мест – синоптики обещают минусу 27-30 и снег. Днём, 9 ноября осадки прекратятся, но тепло не вернётся - по прогнозу метеорологов, ожидается минус 24-26. В воскресенье, 10 ноября и в понедельник, 11 ноября дневной температурный фон будет находиться на уровне минус 17-21. В период с 12 по 18 ноября морозная погод сохранится – в дневные часы прогнозируется 22-23 ниже нуля, в ночные – минус 24-26.

Очень холодно в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, будет и в Республике Коми. В частности, к воскресенью, 10 ноября в Воркуте днём ожидается минус 17-18, ночью – минус 20-22. Самый пик мороза придётся на середину следующей недели, когда в светлое время суток термометры покажут минус 24. Более мягко войдёт в климатическую зиму соседняя Инта. Здесь завтра минус 9-11. А самым холодным днём в ближайшие 10 дней станет четверг, 14 ноября (минус 16-18). В Тыве 20-градусные морозы ожидаются в Монгун-Тайгинском, Тере-Хольском и Тоджинском районах; в Карелии – в Костомукше, а также в Беломорском, Калевальском, Кемском и Лоухском районах.

Прогноз погоды на 10 дней в городах Сибири 

По прогнозу синоптиков, уже в конце этой недели ожидается резкое похолодание в Сибири. Например, в Новосибирске, где ещё сегодня в дневные часы воздух прогревался до плюс 2, уже в ночь на субботу, 9 ноября подморозит до минус 11-12. В воскресенье, 11 ноября такие же температурные показатели будут уже в светлое время суток. При этом синоптики обещают сильный ветер и снег, поэтому по ощущениям будет существенно холоднее. Всю следующую неделю в Новосибирске метеорологи прогнозируют температурные качели от минус 11 в понедельник, 11 ноября, до минус 3 в среду, 13 ноября. Новая волна морозного воздуха накроет третий по численности город нашей страны в ночь на 16 ноября (минус 20-22). 

Стремительно климатическая зима придёт и в города, расположенные на территории Восточной Сибири. В Красноярске в субботу, 9 ноября ожидается ещё плюс 3, а в воскресенье, 10 ноября уже минус 12-17 и небольшой снег. К конце следующей недели здесь станет ещё холоднее – в субботу, 15 ноября и в воскресенье, 16 ноября с наступлением темноты ожидается минус 20-24.

Погода на северо-западе России. Прогноз синоптиков на 10 дней

По прогнозу синоптиков, морозная погода в ближайшие 10 дней ожидает также жителей городов, расположенных на северо-западе России. В частности, как обещают метеорологи, уже эта неделя, которая начиналась в Мурманске с плюсовых температур, завершится морозами, которые в ночь на субботу, 9 ноября составят минус 15. Почти такие же показатели прогнозируются завтра днём (минус 12-14) и в воскресенье, 10 ноября (минус 11-13). Кроме того, возможно усиление ветра до 12-15 метров в секунду и метель. В период с 11 по 18 ноября морозная погода сохраниться, но она стабилизируется на отметках минус 6-10.

Морозно, по прогнозу синоптиков будет в ближайшие 10 дней и в Архангельске. Завтра местных жителей ждёт снегопад и минус 7-9. В дальнейшем станет чуть теплее, но к плюсовым показателям погода в ноябре здесь точно больше не вернётся.

Прогноз погоды на 10 дней в СПб

Более комфортная погода с 9 по 18 ноября будет в Санкт-Петербурге. По прогнозу синоптиков, в выходные в город на Неве вторгнется влажный атмосферный фронт, который принесёт осадки и тёплый воздух. В субботу, 9 ноября метеорологи обещают плюс 3-5, в воскресенье, 10 ноября – плюс 7-8.

Всю следующую неделю в СПб сохранится пасмурная, но тёплая погода – дневной температурный фон будет держаться на уровне плюс 2-6, ночной – плюс 1-5. При этом осадки будут идти почти ежесуточно, местами сильными. Климатическая зима в Северную столицу, по прогнозу синоптиков, придёт уже в самом конце ноября.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на 10 дней

Вполне комфортная для второй декады ноября погода ожидается также в Москве. По прогнозу синоптиков, в период с 9 по 18 ноября продолжится тенденция тёплой осени. Так, в это воскресенье на фоне повышенного атмосферного давления, температурный фон может подняться до плюс 9-11, что сразу на 5-7 градусов выше климатической нормы. Такая же погода ожидается в понедельник, 11 ноября. Немного прохладнее станет во вторник, 12 ноября – плюс 5-6. Самым холодным в предстоящие 10 дней ожидается понедельник, 18 ноября – метеорологи обещают плюс 1-2, а также дождь, переходящий в мокрый снег.

В свою очередь синоптики портала «Метеоновости» сообщили, что предстоящая зима в российской столице будет относительно тёплой с температурными показателями, которые будут на несколько градусов выше климатической нормы. Как пояснили метеорологи, такая зима получила у специалистов название «вишнёвая». Всего, за 140 лет метеонаблюдений в Москве было зафиксировано 7 таких зим. Самая комфортна из них наблюдалась в 1960-1961 годах, когда средняя температура воздуха была выше нормы почти на 5 градусов.

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