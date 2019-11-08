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Российские банки готовятся к массовому снижению ставок по ипотеке

Москва, 08.11.2019

Почти все крупные банки России уже снизили или готовятся к тому, чтобы в самое ближайшее время снизить ставки по ипотечным кредитам.

Согласно опросу, который провели эксперты РИА Новости, к такому решению банки пришли после недавних слов главы российского регулятора Эльвиры Набиуллиной, заявившей, что ставки будут уменьшаться вслед за инфляцией и в ближайшие нескольких лет могут составить 7-8%, при инфляции в 4%.

Напомним, ранее сообщалось, что с 8 ноября Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в домах-новостройках по программе субсидирования с застройщиками. Согласно информации крупней кредитной организации страны, для ипотеки сроком до 7 лет скидка на процентные ставки увеличена на 0,2 п.п. и составит 2,2 п.п. Для кредитов сроком от 12 до 30 лет – 1 п.п.

При этом минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках этой программы для зарплатных клиентов банка составит 7,1%. При ипотеки на срок от 7 до 12 лет также доступна скидка в 1,5 п.п.

О снижении ставки также уже объявили в Альфа-банке. Здесь с 6 ноября ставки по рефинансированию ипотеки снижены до 8,69%. В «ФК Открытие» предлагает получить ипотечный кредит на покупку жилья на первичном рынке под 7,95%. В свою очередь ВТБ планирует уменьшить ставку на 0,4 п.п. и рассчитывает, что ипотеку на готовое жилье и новостройки можно будет взять по ставке от 8,6%.

В Росбанке с учетом уже действующих специальных предложений и акций ставка по ипотеке составляет 6,99%. Кроме того, по данным агентства, уже в самое ближайшее время будут снижены ставки по кредиту га жильё в Совкомбанке, Райффайзенбанке и МКБ. Как предполагают эксперты, в следующем году ставки по ипотеке в среднем могут снизиться 8,5−9%, что будет способствовать росту кредитования в этом сегменте на 25−30%.

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