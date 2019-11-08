Российские военные нашли способ лишить США всех авианосцев

В случае российско-американского военного конфликта Россия сможет нанести серьезный урон всему авианосному флоту США при помощи ракетного удара по всего одной цели, сообщает "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на интернет-блог Zero Hedge. Издание напоминает, что для США является стратегически важным объектом, находящаяся в Ньюпорте, штат Вирджиния, единственная верфь по строительству и ремонту атомных авианосцев.

Удар по этому объекту станет настоящей катастрофой. Автор материала называет базу «ахиллесовой пятой», которую можно уничтожить крылатыми ракетами с обычными боеголовками. В статье сообщается, что даже без ракетного удара мощностей верфи может стать недостаточно для своевременного восстановления поврежденных в ходе боевых действий кораблей.

Также в материале перечисляются и другие проблемы армии США, а именно потеря компетенций в сфере разработки танков нового поколения из-за проблем с кадрами