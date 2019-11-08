Сбербанк создал самый мощный в России компьютер

Давид Рафаловский – исполнительный вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологи» – заявил, что кредитная организация создала суперкомпьютер, который получил название «Кристофари».

Об этом представитель Сбербанка рассказал в ходе конференции AI Journey. Как пояснил Рафаловский, это действительный самый мощный компьютер в РФ и главный ингредиент AI-облака.

«Мы создали его с нашим партнёром, компанией Nvidia, – цитирует исполнительного вице-президента Сбербанка агентство «Интерфакс». – Он по текущему уровню 29-й в мире, и 7-й в Старом Свете».

Также Рафаловский рассказал, что компьютер будет предоставляться в аренду на коммерческой основе – 5 750 руб. в минуту. При этом 11 ноября, в день распродажи его аренда будет стоить всего 100 рублей за 100 минут.

По словам руководителя Сбербанка Германа Грефа, в тот период, когда суперкомпьютер не будет использоваться арендаторами, его бесплатно отдадут в пользование российским вузам и научным объединениям.