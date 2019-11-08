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Борьба за и против «Северного потока — 2» развернулась с новой силой

Москва, 08.11.2019
Украина обжалует в суде решение ФРГ о смягчении газовой директивы для трубопровода «Северный поток — 2», которого пока не существует.
#Газовые войны
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#Международная конкуренция
#Экономика
  • Борьба за и против «Северного потока — 2» развернулась с новой силой

В Бундестаге пытаются преодолеть директиву ЕС

EPA/ТАСС Автор: CLEMENS BILAN

Парламенту Германии не хватило голосов депутатов, чтобы принять закон о введении в Германии поправок к обновленной газовой директиве ЕС. Цель закона: снизить риски для проекта «Северный поток — 2».

8 ноября по этому поводу вновь пройдет заседание бундестага. Накануне законопроект набрал лишь чуть более трети необходимых голосов.

В нем перечислено несколько причин, позволяющих делать исключения из требований ЕС для трубопроводов из стран, не являющихся его членами. Во-первых, если первая точка соединения трубы с сетью страны ЕС находится в Германии. Во-вторых, если трубопровод был построен до 23 мая 2019 года. В третьих, если для такого исключения есть объективные основания (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения). И наконец, если исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС. Спектр, как видим, очень широкий.

Европарламент принял обновленную директиву еще 4 апреля. Она распространяет на идущие из-за его границ трубопроводы правила газового рынка ЕС. А там, среди главных требований: разделение компаний-поставщиков газа и компаний, его транспортирующих, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку. В общем, не ратифицированный нами «Третий энергетический пакет», позволяющий влиять на поставщиков извне ЕС. Строго говоря, обновления и сейчас касаются только частей трубопроводов, идущих по территории и в территориальных водах стран ЕС. Но этого достаточно.

К «Северному потоку — 2» обновленная директива могла бы применяться в завершающей части протяженностью в 12 морских миль. Кстати, по сообщению немецкой прессы, «Газпром» и сам ищет путь избавиться от новой потенциальной напасти, в частности, путем продажи этого участка иному оператору.

Ведь принятие обновленной директивы весной этого года было воспринято исключительно в контексте строительства «Северного потока — 2» и означало, что компания-оператор «Северного потока — 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Собственно, на эти исключения все защитники российского газа и полагаются, но есть, как известно, тревожные сигналы. Таковы те самые 50-процентные ограничения в отношении пропускной способности трубопроводов с российским газом. Они были недавно подтверждены судом ЕС, хотя ранее — отменялись и несколько лет не действовали. Вот теперь в Германии и хотят наделить себя теми же правами, что и у Еврокомиссии — вводить исключения, разумеется, исключительно на своей территории. Но этого тоже было бы достаточно.

Понимая это, забеспокоились на Украине. Еще до голосования в бундестаге 7 ноября, замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка объявил, что его страна намерена обжаловать в суде новый закон ФРГ: «Такое решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, а потому непременно будет обжаловано. Это может быть наша жалоба или жалоба Польши и другой страны», —  сказал Тарас Качка. Он добавил, что «весь конфликт вокруг "Северного потока — 2" , это попытки сохранить устаревшую модель газовых отношений. Но время не стоит на месте, Украина модернизируется в соответствии с новыми энергетическими требованиями и имеет преимущества перед РФ. Россия же стремится сохранить устаревшую модель отношений». Речь идет, очевидно, о принятии Украиной европейских правил эксплуатации своей ГТС.

Важно отметить, добавляет директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов, что прогремевшая новость о выдаче Данией разрешения на прокладку трубопровода по ее территории не означает решения всех проблем «Северного потока — 2». Именно поэтому немецкий парламент сейчас активно пытается решить вопрос нераспространения обновленной газовой директивы ЕС на данный проект. Это бы сняло с проекта большинство рисков по 50%-ому сокращению объемов транзита из России по его трубе.

Он напоминает, что Германия, как принимающая сторона, имеет право выдвинуть законодательную инициативу с внесением поправок в закон «Об энергетике», с возможностью исключить губительный пункт газовой директивы, где сказано, что исключения из действия «Третьего энергопакета» могут получить только газопроводы, введенные в работу до 23 мая текущего года. Очевидно, говорит Александр Пахомов, что российский трубопровод будет введен гораздо позднее, поэтому в действующем виде немецкий закон об энергетике серьезно ограничивает его возможности и, разумеется, в интересах Германии обеспечить ему максимальную поддержку и загрузку.

Несмотря на поддержку проекта в высших кругах Германии, считает эксперт, новые поправки могут столкнуться с попытками их оспорить со стороны Еврокомиссии, где поскольку у него достаточно много противников. Соответственно, делает вывод Александр Пахомов, «Северному потоку — 2» необходимо иметь запасной и эффективный выход и из этой ситуации. Таким выходом, может быть создание независимого от «Газпрома» и Nord Stream 2AG оператора для управления последним 12-мильным участком трубопровода, расположенного в территориальных водах Германии. По правилам «Третьего энергопакета», к нему должны быть допущены третьи лица. Согласно последним данным, «Газпром» и его партнеры уже начали работу в этом направлении.

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