Составлен рейтинг самых опасных стран Евросоюза

Самой опасной страной Евросоюза согласно подсчетам Евростата является Бельгия, где на 100 тыс. населения приходится 167 преступлений. В общей сложности жить в Евросоюзе стало безопасней, поскольку за период с 2011 по 2017 год Евросоюзе количество ограблений снизилось на четверть снизилось— с 522 тыс. до 396 тыс.

В общей сложности за 2017 год было зафиксировано 1,1 млн. нападений. На втором месте после Бельгии по количеству правонарушений находится Франция, где на 100 тыс. населения зафиксировано 150 правонарушений. Замыкает тройку лидеров самых опасных стран ЕС Испания, где на 100 тыс. граждан приходится 144 нарушения закона.

В десятку Евростата самых опасных стран Европы вошли Англия и Португалия. В этих странах зафиксировано на 100 тыс. населения 132 и 115 правонарушений соответственно. Самыми спокойными странами Евросоюза признаны Словакии и Венгрии, где зафиксировано по 9 преступлений на 100 тыс. населения. Далее следует Румыния (16), Эстония и Чехия (по 15 правонарушений). Страны Прибалтики стали лидерами рейтинга по числу убийств. Так, в Латвии этот показатель составляет 5,6, в Литве 4, в Эстонии 2,2.