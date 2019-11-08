Трамп рассказал, приедет ли в Москву на парад Победы

Глава Белого дома Белого дома Дональд Трамп рассказал журналистам, приедет ли он в Москву 9 мая 2020 года на парад Победы.

По его словам, он этого не исключает, но пока всё ещё не принял окончательного решения по данному вопросу, передаёт РИА Новости.

При этом президент США подтвердил, что уже получил официальное приглашение от российских властей.

«Меня в Россию на парад Победы пригласил Владимир Путин меня - это большое дело, - подчеркнул Трамп. – Я благодарен за приглашение, это в самой середине нашего политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли я это сделать».

При этом, американский лидер признался, что будет рад, если сможет посетить Москву, но всё ещё думает над этим вопросом.