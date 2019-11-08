В Германии не приняли закон о поправках к газовой директиве ЕС

Бундестаг отклонил поправки к европейской газовой директиве в Германии. Напомним, документ касается «Северного потока-2» и призван снизить риски, который несет в себе проект, пишет РИА «Новости».

Поправки утверждают исключения из требований к газовой директиве ЕС третьего энергопакета для трубопроводов, которые «тянутся из стран», не входящих в Евросоюз.

Агентство сообщает, что в Германии по данному законопроекту проголосовало «за» 133 парламентария, а для принятия решения было необходимо набрать 355 голосов.

По заявлению главы Бундестага, поэтому «парламент не смог принять решение».

Сегодня 8 ноября парламентарии вновь соберутся на заседание по этому вопросу.