В Кремле рассказали, будет ли в России запрещена «Википедия»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами, ответил на вопрос одного из них, будет ли в России запрещена «Википедия». По словам представителя Кремля, российский лидер Владимир Путин, говоря о «Википедии», имел в виду лишь отсутствие гарантий достоверности размещенной там информации.

«Но ни о каких запретах к доступу или об ограничениях работы ресурса речь даже не идёт», – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

При этом руководитель пресс-службы главы РФ подчеркнул, что «Википедия» очень уважаемый и популярный ресурс.

«А наш президент имел ввиду лишь то, что при всем уважении к «Википедии», все-таки информация, опубликованная и регулярно обновляемая там вообще никем не гарантируется, то есть не гарантируется её правильность и достоверность».

Поэтому, как пояснил Песков, с точки зрения достоверности, источник энциклопедических знаний «Большая Российская энциклопедия».

«Но повторю, что ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к «Википедии» никто речи не ведётся», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера.