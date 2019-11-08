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Новая арабская весна

Москва, 08.11.2019
#Ближний Восток
#Революция
#Мир
  • Новая арабская весна

Протесты в Бейруте

EPA/ТАСС Автор: NABIL MOUNZER

На Ближний Восток, похоже, накатила вторая волна арабской весны. Причем, захлестнула она, кроме прибрежного Ливана, и далекий от моря Ирак. Сотни тысяч в основном молодых людей вышли на улицы и площади с такими же лозунгами, что и в 2011 году, призывающими к смене власти, пишет журнал Time.

Однако нынешние протесты в Ливане и Ираке имеют свои нюансы. Между Ливаном и Ираком много общего. В обеих странах сильно сегментированные общества, которые пережили крайне болезненные и кровавые гражданские и религиозные войны. Обе страны имеют конституции, которые делят власть между различными группами по этно-религиозному признаку. Еще одна общая особенность – очевидное вмешательство Ирана во внутренние дела Ирака и Ливана.

В Ливане Тегеран поддерживает в финансовой, политической и военной сферах военизированную организацию «Хезболла», а в Ираке оказывает такую же поддержку широкому спектру шиитских политических сил, начиная от партии «Дава» и заканчивая милициями типа Хашд аш-Шааби. На первом этапе протестного движения в Ираке, в начале октября, одетые в черное снайперы, которых многие в стране считают иранцами или связанными с ними местными боевиками, расстреливали в Багдаде демонстрантов с крыш домов. В Ливане тоже неустановленные лица в масках, предположительно члены Хезболлы, срывали палатки с демонстрантов и нападали на них на бейрутских улицах.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи прокомментировал события в Ираке и Ливане. Из его комментариев следует, что в Тегеране хорошо знают, как использовать войска для подавления протестов и демонстраций. Конечно, иранское руководство еще не забыло, как подавляло демонстрации против коррупции  и экономических проблем в самом Иране в 2017-18 годах, когда было арестовано почти семь тысяч человек.

Демонстранты тоже усвоили уроки первой арабской весны, когда их предшественники, имеющие очевидное численное превосходство, строили баррикады на багдадской площади Тахрир и Площади мучеников в Бейруте. Они широко пользовались соцсетями для привлечения внимания мировой общественности. Когда же правительство Ирака отключило интернет, протестующие нашли альтернативные способы для отправки информации за пределы страны.

И в Ираке, и в Ливане демонстранты выходят на акции протеста с лозунгами, согласно которым главной бедой в их странах является сектантство. Они, естественно, категорически не согласны с утверждениями местной мейнстримовский прессы и иранского правительства, что являются проплаченными игрушками западных спецслужб.

И в Ираке, и в Ливане демонстранты требуют полной замены существующих на данный момент политических структур и институтов, использующих сектантство как объяснение своего бездействия и кумовства, которое ведет к повсеместной коррупции, и поощрения политической борьбы, вынуждающей принимать половинчатые решения. Таким образом, в отличие от первой арабской весны, нынешних демонстрантов не устраивает простой уход президента в Ираке и премьер-министра в Ливане.

Объединяет Ливан и Ирак и экономические неурядицы и хроническая недофинансированность общественной инфраструктуры и сферы услуг. Молодые демонстранты знают о вторжениях иностранных военных и гражданских войнах понаслышке, потому что слишком молоды, чтобы быть их участниками. Их волнует только функционирующее правительство, которое будет без перебоев снабжать их электроэнергией, ответственно расходовать общественные деньги и успешно находить способы для поощрения роста экономики.

Многие иракцы жалуются, что сфера безопасности – один из очень немногочисленных секторов, где можно найти работу. Молодые ливанцы уверены, что с 40-процентной молодежной безработицей им придется покинуть страну вместе с другими ливанцами в поисках работы.

В Ираке положительное сальдо по текущим счетам. Страна заработала на нефти в прошлом году 65 млрд долларов. Тем не менее, власти не могут даже обеспечить чистой водой богатый нефтью район Басры на юге.

В Ливане масла в огонь недовольства добавило неосторожное предложение парламентариев обложить 20-процентным налогом звонки по приложению WhatsApp. Это действительно выглядело, мягко говоря, нетактично на фоне «неудачного» поступка премьера Харири, ушедшего, кстати, в отставку, который по непонятным причинам подарил супермодели из Южной Африки 16 млн долларов.

Так же, как во времена первой арабской весны, ливанцы и иракцы считают сейчас одной из главных причин всех бед в своих странах коррупцию. Однако у них есть отличие от египтянам, тунисцев, ливийцев, бахрейнцев, сирийцев и остальных. Это несовершенные и совсем юные демократии.

Конечно, находящиеся у власти элиты не захотят менять сектантскую политическую систему, которая привела их к власти. Это вполне весомая предпосылка начала кровавых гражданских войн. А ведь существует еще и не менее серьезная угроза, того, что Иран по-настоящему вмешается в события, происходящие в Ливане и Ираке, до того, как демонстранты приведут к власти временные правительства, состоящие из технократов. ИРИ боятся и в Багдаде, и в Бейруте. Ливанцы и иракцы боятся, что при помощи подконтрольных ему шиитских милиций Иран покончит с протестами и демонстрациями и все закончится так же, как в первую арабскую весну.

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