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Американским Visa и MasterCard подставили подножку в Европе

Москва, 08.11.2019
#Международная конкуренция
#Платежные системы
#пластиковые карты
#Евросоюз
#Экономика
  • Американским Visa и MasterCard подставили подножку в Европе

Их одиночество близится к концу

ITAR-TASS Автор: Курсков Евгений

Европейские прожекты

Ряд европейских банков совместно с ЕЦБ планирует создание новой платежной системы. Эта система получит название PEPSI — Pan-European Payment System Initiative.  Среди участников — ряд французских банков, а также Deutsche bank. 

О создании альтернативы международным платежным системам, имеющим американские штаб-квартиры,  европейские игроки задумались еще в 2017 году, именно тогда возник вопрос суверенитета платежей. К этому моменту свои платежные системы уже развивали и Россия, и Китай. В случае PEPSI, похоже, речь идет о том, чтобы фактически подорвать монополию Master card и VISA, однако значимой информации о проекте пока нет.

По словам аналитика инвестиционной компании General Invest Михаила Смирнова, это не первый призыв к созданию такой системы. Так, глава ЦБ Франции летом этого года призывал разработать платежную систему для баланса новой конкуренции с Китаем и США. Более того, схожий проект уже имел место быть в 2012 году: окрещенный Monnet project, он так и не достиг результата, в том числе и потому, что европейские власти усмотрели в этом начинании угрозу свободной конкуренции.

В ту же группу можно с натяжкой отнести проект INSTEX, направленный на обходи антииранских санкций. Однако он так же «не взлетел».

«INSTEX — это технический финансовый механизм, позволяющий европейским компаниям избежать прямых санкций США в случае торговли с Ираном. Однако при использовании данного механизма компании все же рискуют столкнуться с санкциями США, если не непосредственно в финансовой сфере, то в других, смежных с финансами отраслях. Это тактическая мера, которая принята, одобрена, но несовершенна и не запущена в работу», — объясняет особенность INSTEX  аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Чуть лучше получилось с TIPS. В 2018 была запущена системаTarget Instant Payment Settlement. TIPS — это инфраструктурный механизм, контролируемый ЕЦБ для применения в европейских банках. TIPS позволяет европейским компаниям и европейским потребителям совершать между собой моментальные переводы в евро (система похоже на российскую Систему быстрых платежей). Недостатком является то, что платежи происходят только в одной валюте. Но она хотя бы работает — правда, объем транзакций в TIPS ЕЦБ пока не раскрывает.

PEPSI против Америки

У новой платежной системы(PEPSI), в том случае, если она все же заработает, сразу появится ряд проблем. В качестве  самой первой Александр Осин называет изначальную ориентированность на хоть и большой, но все же ограниченный европейский рынок. «В результате, исходя из традиционной рыночной практики, ей будет сложно конкурировать с MaterCard и Visa по цене и качеству услуг», — говорит аналитик. Однако сработать новинка все-таки может: так как  это идея ЕЦБ (точных данных нет, но источники ссылаются именно на европейского регулятора), то он может ее довольно жестко проталкивать. «Один из вариантов антиинфляционных мер консерваторов – судя по опыту 2011 – 2016 годов – это усиление административного контроля над инвесторами и организаторами торгов на финансовых и сырьевых рынках.  ЕЦБ будет “продавливать” новую платежную систему, пусть это и выглядит как новый налог для по-прежнему слабой – с точки зрения динамики – европейской экономики», — подчеркивает Александр Осин.

Похоже, механизм может быть тем же, что мы наблюдаем на российском рынке с Системой быстрых платежей от ЦБ: принудить банки и платежные системы снизить комиссии за безналичные операции, и тем самым высвободить лишние деньги у потребителей и торговых предприятий. Что ж, может быть, тогда PEPSI их взбодрит! Но интересно все же, почему для рыночной (или административной) борьбы с американцами выбрали именно такую аббревиатуру? Можно было бы упаковать ту же идею в какой-нибудь, скажем, SIDR.

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