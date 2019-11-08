Врачи поделились рецептом «всеядной» диеты

Немецкий врач и диетолог Марион Грилльпарцер рассказала, как есть без ограничений по видам продуктов и при этом не толстеть, пишет Bild. Диетолог уверяет, что человек может позволить себе есть все, что хочет, но в определенных дозах, и тогда организм сам избавится от ненужных жировых отложений.

Диета строится по формуле «1-2-3», подразумевающей под цифрами одну часть углеводов, две части белков и три части овощей. Углеводы Грилльпарцер предлагает получать из риса, ржаного хлеба или картошки в мундире.

В обязательном порядке необходимо включать в рацион овощи, яблоки, ягоды и цитрусовые. «Жесткими» являются только первые три дня, когда худеющему придется посидеть на воде, чае, зеленом смузи и теплых супах. После того, как организм привык к новому режиму, можно вводить трехразовое питание по указанной выше схеме.

Грилльпарцер обещает, что подобный режим питания в купе с легкими упражнениями, принесет желаемые результаты уже через месяц.