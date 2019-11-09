Грузовое такси: как выбрать подходящую компанию

По этой причине в последнее время наблюдается увеличение спроса на услуги грузового такси gazelkin.ru. Такие услуги оказывает достаточно большое количество компаний, а потому выбрать среди них наилучшую организацию непросто. Для успешного решения этой задачи необходимо учитывать целый ряд факторов:

Автопарк транспортной компании должен включать в себя грузовые автомашины разной тоннажности. Для перевозки крупногабаритных вещей на значительное расстояние желательно воспользоваться дальномером или фурой, тогда как при небольшом переезде можно обойтись Газелью или аналогичным транспортным средством небольших размеров, которое обладает высокой маневренностью и способно подъехать на максимально близкое расстояние к месту погрузки-разгрузки перевозимых вещей.

У водителей, занимающихся перевозками грузов, должны иметься права необходимой категории и богатый профессиональный опыт.

О серьезности компании можно судить по внешнему виду ее сотрудников и транспортных средств.

Предоставление дополнительных услуг. Значительным преимуществом транспортной компании является оказание таких услуг как сопровождение экспедиторов, что чрезвычайно важно при осуществлении офисного переезда или транспортировке ценных вещей.

Предварительная обработка заказа. Менеджеры компании, оказывающей услуги грузового такси, должны заранее составить подробный маршрут, распланировать время перевозки и предупредить заказчика о наличии вероятных рисков.

На основании вышеперечисленных критериев можно выбрать наиболее подходящее грузовое такси. В настоящее время рынок этих услуг очень развит. Их оказывают как мелкие компании, так и крупные фирмы. Обращение в крупную транспортную фирму позволяет выбирать из более обширного спектра услуг, однако за это придется доплатить дополнительные деньги.

Стоимость услуг грузового такси колеблется в достаточно широком диапазоне. Она определяется в основном двумя факторами: особенностями перевозимых грузов и теми расстояниями, на которые их необходимо перевезти. Помимо того, в стоимость услуг грузового такси может быть включена оплата работы грузчиков. Чтобы определить адекватную стоимость услуг грузового такси, надо ознакомиться с предложениями нескольких транспортных компаний, занимающихся этим видом деятельности в том городе, где проживает заказчик.