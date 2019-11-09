Курс доллара: в Сбербанке назвали главную угрозу рублю

Российский рубль продолжил снижаться вечером в пятницу к доллару и евро на фоне противоречивых сигналов относительно соглашения между Вашингтоном и Пекином, а также на дешевеющей нефти.

Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара США составил 63,79 руб. что на 27,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,3 руб., подорожав за сутки на 16 коп.

По мнению некоторых экспертов, нацвалюта вчера вечером просела к доллару и евро на фоне закрытия позиций перед длительными выходными днями в США, где 11 ноября, будет отмечаться День ветеранов.

В частности, Гельды Союнов из УК «Промсвязь» подчеркнул, что вчера на рынке наблюдалась смена настроений, обусловленная, в том числе, некоторой перегретостью. По его мнению, инвесторы просто предпочли уйти в денежные позиции перед длительными праздничными выходными в США.

«Отметим, что говорить о развороте пока рано, однако в целом потенциал роста на российском рынке довольно ограничен», – резюмировал Союнов.

В свою очередь аналитики Sberbank Investment Research считают, что даже несмотря на то, что в краткосрочной перспективе рубль, вновь может протестировать летние максимумы на фоне ослабления накала торговой войны и возможно даже имеет все шансы укрепиться на уровне 62,5 руб., в долгосрочной перспективе у национальной валюты могут возникнуть проблемы.

Поэтому на данный момент в Сбербанке сохраняют прогноз по росту доллар/рубля на конец года – до уровня 67,00 руб.

«Мы полагали, что дальнейшее замедление экономического роста и возможная активизация торговой войны приведут к ухудшению восприятия рискованных активов. Эти риски пока не стоит сбрасывать со счетов», – отметили он.

При этом, отмечается, что если Вашингтон и Пекин всё-таки подпишут первый этап торгового соглашения, и особенно если Белый дом отменит уже введённые пошлины, то инвесторы могут перестать реагировать на слабые экономические данные и перспективы рубля могут значительно улучшиться.

«В этом случае мы ожидаем, что пара доллар/рубль удержится в коридоре 64,00 руб. до конца 2019 года, а в первом квартале 2020 года будет двигаться к отметке 63,00 руб.»

Поэтому, как отметили аналитики Сбербанка, наиболее важным представляется отчёт по рынку труда в США за ноябрь, публикация которого запланирована на 6 декабря.

«К падению же спроса на рискованные активы, к которым относится и рубль, может привести очень резкое ухудшение опережающих индикаторов, таких как индексы PMI. Впрочем, вероятность такого развития событий пока мала, но исключать её всё-таки нельзя», – считают эксперты.

Между тем Анна Бодрова из «Альпари» почеркнула, что на Московскую биржу в пятницу вернулась активность, хотя рублевые пары все ещё остаются внутри проторгованных диапазонов. При этом она отмечает, что несмотря на более выраженную амплитуду колебаний рубля, сами валютные пары в последний рабочий день недели никуда особо не двигались

«Доллар всё так же оставался внутри коридора 63,25-64,15 руб., а евро – в диапазоне 70,10-71,25 руб. Вот здесь не меняется ровным счетом ничего», – считает Бодрова.

По её мнению, в новостном потоке сейчас нет ярко выраженного драйвера, который бы показал направление дальнейшего движения. Поэтому с одной стороны, не происходит ничего плохого, что означает лишь то, что ничего не мешает дальше расти рынку и крепнуть рублю. Однако, с другой стороны, на фоне отсутствия новостей трейдеры в начале следующей недели могут ещё более снизить активность.

«Тогда торги уйдут в рамки очень узких диапазонов, что для нацвалюты не будет хорошо», – резюмировала аналитик.