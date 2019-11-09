Прогноз погоды: Гидрометцентр и МЧС предупреждают о резком ухудшении погоды

В ближайшие дни тёплая погода, которая почти всю первую декаду ноября сохранялась на большей части нашей страны, уже в эти выходные начала портиться. По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни климатическая обстановка продолжит ухудшаться. В этой связи сразу в нескольких регионах России местные Управления МЧС РФ выпустили экстренные предупреждения.

Погода в Оренбуржье. МЧС предупреждает об ухудшении климатических условий в регионе

По данным областного Управления МЧС РФ, которое ссылается на информацию Гидрометцентра, вечером, предстоящей ночью, а также в воскресенье, 10 ноября в Оренбуржье ожидается резкое ухудшение погоды. Прогнозируются сильные ливни, шквалистый ветер и понижение температурного фона до плюс 2-3. В ночные часы - заморозки.

Спасатели обращаются к гражданам принять возможные меры предосторожности. В частности, сотрудники МЧС призывают автовладельцем воздержаться от поездок на личном транспорте, держаться подальше от линий электропередач. Если ливень застал вас на улице, нельзя спускаться в подземные переходы и другие углубления. Лучше укрываться от сильного дождя в помещениях, которые выше возможного уровня затопления. Если на трассе вам встретились подтопленные участки дороги, не пытайтесь проехать через них. Лучше остановитесь на обочине и переждать дождь.

Ухудшение погоды в Красноярском крае. Экстренное предупреждение МЧС

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра, начиная с вечера 9 ноября резко испортится погода в Красноярском крае. Как предупреждают метеорологи, в центральных и южных районах края в течение ближайших нескольких дней ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, на дорогах – гололедица. При этом в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до минус 9 градусов. Днём 10 ноября ожидается минус 9-11. В ночь на понедельник ветер усилится, прогнозируется метель и минус 15-16. Днём 11 ноября, синоптики обещают минус 12-13, сильный снег и ветер.

В региональном Управлении МЧС напоминают, что в такую погоду необходимо соблюдать меры безопасности. В частности, нельзя стоять на улице под балконами, деревьями, рекламными щитами, металлическими конструкциями, линиями электропередач, не проводить никаких работ, связанных с огнём. Кроме того, спасатели рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно немедленно звонить в службу спасения по телефонам 101 и 112.

Гидрометцентр и МЧС предупреждают о резком похолодании в Кузбассе

По прогнозу Гидрометцентра, снег, гололёд и усиление ветра ожидаются в ближайшие несколько дней в Кузбассе. Ещё в пятницу в регионе было относительно тепло, а погодные градусники показывали плюс 2-3. Сегодня днём также держалась комфортная температура - минус 1-3. Но уже в ночь на воскресенье, 10 ноября столбики термометров рухнут к отметке минус 10-11. Аналогичная погода, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается в понедельник, 11 ноября и во вторник, 12 ноября. При этом ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и снегопад.

В Главном Управлении МЧС РФ по Кемеровской области напомнили жителям региона простые правила безопасности, которые важно соблюдать в такую погоду. Прежде всего, при ухудшении видимости во время выпадения осадков, водителям необходимо избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и дистанцию. При движении необходимо учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололёда. Сильный ветер рекомендуется переждать в помещении.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями, вблизи строящихся зданий, опор линий электропередач. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукреплённых конструкций», – говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Лавины и мощный циклон на Сахалине и Камчатке: МЧС предупреждает об опасности

На Камчатке и в Северо-Курильском районе Сахалина синоптики прогнозируют сильный циклон. Который принесёт в эти регионы осадки и сильный ветер, порывы которого могут достигать 27 метров в секунду. При этом на побережье Камчатского края в ближайшие несколько дней прогнозируется усиление ветра до 30 метров в секунду.

В МЧС отмечают, что сложная климатическая обстановка может привести к увеличению ДТП на дорогах. Из-за налипания снега на провода могут случаться нарушения в электросистеме.

Погода в Москве – жёлтый уровень опасности и повышенный температурный фон. Прогноз Гидрометцентра

Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ожидаются 10 ноября в Москве и Подмосковье. По данным Гидрометцентра, днём в ночь на воскресенье в столице похолодает до минус 3, по области – до минус 1, возможны осадки.

При этом, начиная с сегодняшнего вечера и до 22:00 мск воскресенья, в столичном регионе действует жёлтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Несмотря на это, 10 ноября, по прогнозу Гидрометцентра, в Москве продолжится тенденция тёплой осени – на фоне повышенного атмосферного давления, температурный фон завтра может подняться до плюс 9-11, что сразу на 5-7 градусов выше климатической нормы.