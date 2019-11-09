Прогноз погоды: синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

В российской столице в первый выходной день этой недели, по прогнозу синоптиков, ожидается туман, кратковременные осадки и плюс 1-7. При этом, как пояснили в центре погоды «Фобос», на климатическую ситуацию в Москве окажет серьёзное влияет передняя часть мощного циклонического фронта, центр которого выходит на акватории Балтийского моря.

Именно это в первой половине дня приведёт к тому, что некоторые районах столицы, а также Подмосковья накроют густые туманы. Сейчас в Москве очень пасмурно, но пока без осадков. К 10:00 мск воздух прогрелся до плюс 1-2. Ближе к полудню, как предполагают синоптики, туманы рассеются, зато поднимется ветер и пойдёт дождь.

Повысится и температурный фон, который в черте города составит 4-6 градусов выше нуля, по области – до плюс 3-7. Такие температурные показатели примерно на 3-4 градуса выше климатической нормы для первой декады последнего осеннего месяца.

Также метеорологи предупреждают, что во второй половине может усилиться ветер, порывы которого местами будут достигать 10-12 метров в секунду. Неприятности метеозависимым жителям Москвы и гостям столицы также доставит повышенное атмосферное давления – в вечерние часы оно составит 758 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Напомним, ранее сообщалось, что в предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, в Москве продолжится тенденция тёплой осени. Так, в воскресенье на фоне повышенного атмосферного давления, температурный фон может подняться до плюс 9-11, что сразу на 5-7 градусов выше климатической нормы.

В свою очередь синоптики портала «Метеоновости» сообщили, что предстоящая зима в российской столице будет относительно тёплой с температурными показателями, которые будут на несколько градусов выше климатической нормы.

Как пояснили метеорологи, такая зима получила у специалистов название «вишнёвая». Всего, за 140 лет метеонаблюдений в Москве было зафиксировано семь таких зим. Самая комфортна из них наблюдалась в 1960-1961 годах, когда средняя температура воздуха была выше нормы почти на 5 градусов.