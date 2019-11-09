Сразу шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»

Впервые сразу шесть отечественных фильмов вошли в список претендентов на престижную американскую кинопремию «Золотой глобус».

В номинацию премии «Лучший фильм на иностранном языке» отобрались картины: «Бык» (2019) Бориса Акопова, «Дылда» (2019) Кантемира Балагова, «Дикая лига» (2019) Арта Камачо и Андрея Богатырева, «Спасти Ленинград» (2019) Алексея Козлова, «Кадиш» (2019) Константина Фама и «Странники терпенья» (2018) Владимира Аленикова.

Об этом агентству ТАСС рассказала директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.

По её словам, наше авторское кино в последние годы выыигрывает самые престижные мировые премии. Но, как подчеркнула она, сразу шесть фильмов в заявке на «Золотой глобус» – свидетельство того, что отечественное кино вышло на новый, более высокий уровень.

Всего в расширенных лист номинантов вошли более 90 фильма из 65 стран мира. Шорт-лист, в который попадут всего 4-5 фильмов будет опубликован 9 декабря, а церемония вручения наград премии состоится в США 5 января 2020 года в отеле «Беверли-Хилтон».