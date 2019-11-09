Украина заявила о готовности к разведению сил в Петровском

Украинская сторона готова приступить 9 ноября в 12:00 (13:00 по Москве) к разведению сил и средств на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения при условии зеркальных действий, заявляют

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) заявили, что украинская сторона готова приступить к разведению сил и средств на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения.

При этом отмечается, что выпущенная представителями ВСУ белая сигнальная ракета, говорит о том, что Киев, действительно готов к разведению сил в 12:00 по местному времени (в 13:00 мск).

Однако в пресс-службе ООС подчеркнули, что разведение сил в Петровском состоится только при условии зеркальных действий со стороны ополченцев.