Подкаст 47-й недели. Замедление мировой торговли

Мировая торговля находится под угрозой. Этот тезис кажется абсолютно банальным: само собой - ведь Китай воюет с Америкой. Однако снижение темпов роста мирового торговли, только на первый взгляд происходит из-за схватки США и Китая. Основной причиной этого явления считается сокращение или старение цепочек добавленной стоимости. Экономисты МВФ первыми заметили, что еще в середине 2000-х процесс расширения глобальных цепочек создания стоимости начал замедляться. Теперь набирает обороты обратный процесс: развивающийся мир стремится сконцентрировать в своих границах как можно больше переделов, чтобы создавать побольше добавленной стоимости внутри своих экономик.