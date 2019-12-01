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Прогноз погоды: такого не было со времен Хрущева – синоптики рассказали о погоде зимой

Москва, 01.12.2019
  • Прогноз погоды: такого не было со времен Хрущева – синоптики рассказали о погоде зимой

Александр Щербак/ТАСС

Декабрь только начался, а синоптики уже успели дать огромное количество прогнозов на зиму-2019/2020. Первоначально метеорологи предполагали, что эта зима будет очень холодной, потом утверждали, что она побьёт все рекорды по количеству осадков. Ещё через некоторое время появилась информация, что с декабря по февраль по всей России будет наблюдаться дефицит снега, а сама зима получила такие эпитеты, как «розовая», «вишнёвая», «европейская». Сейчас же большинство синоптиков всё-таки сходятся в одном, что зима-2019/2020 станет одной из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений.

Погода в северных регионах страны

Так, по прогнозу синоптиков, температурный фон ожидается выше средних многолетних значений почти в во всех северных регионах страны. В частности, в первый месяц календарной зимы теплее обычного будет на большей части Сибири, на севере Урала, а также на всём Дальнем Востоке. Январские погодные показатели превысят норму на севере Якутии. В феврале столбики градусников поднимутся выше привычного уровня в Приморье и на Востоке Сибири. При этом в Мурманской области этой зимой будет прохладнее, чем в последние несколько лет.

Прогно погоды в Центральном Федеральном округе

В Европейской части России, по прогнозу синоптиков, в период с декабря по февраль под влиянием тёплого и влажного атлантического воздушного фронта средняя температура воздуха также будет существенно выше климатической нормы. Например, в Воронежской и Тамбовской областях в декабре, январе и феврале ожидаются невероятные по своим аномалиям температуры, а средний температурный фон превысит привычные показатели сразу на 5-6 градусов, что, как подчёркивают метеорологи, безумно много. Похожая климатическая обстановка, по прогнозу синоптиков, ожидается зимой-2019/2020 в Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Костромской, и Рязанской областях. 

Причиной такой необычной погоды станут тёплые влажные воздушные массы, которые вытеснят сухой, морозный фронт. Поэтому эта зима в регионах Центральной России будет очень мягкой, с быстрым таянием снега, кратковременными морозами, перепадами погодной обстановки и частыми оттепелями.

Погода в СПБ зимой-2019/2020

Метеорологи предполагают относительно теплую зиму и в Санкт-Петербурге. По прогнозу синоптиков, жителей Северной столицы ожидает три месяца осадков в виде мокрого снега и дождей, слякоти и повышенного температурного фона.

При этом погода в Санкт-Петербурге традиционно является очень непредсказуемой. Поэтому сейчас прогнозировать, какая климатическая обстановка будет держаться в ближайшие 3 месяца, рискуют всё же не все метеорологи.

Согласно же краткосрочному прогнозу почти все из них единодушны в своих предположениях: в ближайшие две недели в Северной столице будет тепло. Так, в дневные часы синоптики обещают до плюс 5, с наступлением темноты – от плюс 3 до минус 1. Определённый дискомфорт жителям и гостям СПб доставят почти ежедневные дожди, а также гололедица на дорогах, которая будет наблюдаться в основном ночью и утром.

Погода зимой в Москве. Точный прогноз синоптиков

Аномально тёплая зима, по прогнозам синоптиков, ждёт жителей Москвы. Уже сейчас метеорологи смело заявляют, что, например, декабрь станет самым бесснежным за всю историю метеонаблюдений за погодой в Москве, а январь и февраль – самыми тёплыми за последние 60 лет.

При этом специалисты центра погоды «Фобос» напоминают, что последний раз такая климатическая обстановка наблюдалась в столичном регионе еще в прошлом веке – в уже далёких 1960-1961 годах, когда страной руководил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв. Некоторые синоптики и вовсе предполагают, что зима-2019/2020 может стать самой теплой за всю 140-летнюю истории метеонаблюдений за погодой в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что, по прогнозу синоптиков, в начале предстоящей недели в российской столице будет морозно. В понедельник, 2 декабря и во вторник, 3 декабря выпадет небольшой снег. Начиная с 5 декабря, в регион придёт первая зимняя оттепель. В четверг метеорологи обещают плюс 2 и дождь, в пятницу – плюс 1 и мокрый снег. В субботу будет уже около нуля, а в воскресенье столбики термометров упадут до минус 2.

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