В Кремле анонсировали встречу Путина с Зеленским

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы РФ – рассказал о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, которая состоится 9 декабря в ходе нормандского саммита в Париже.

По словам представителя Кремля, формат встречи стороны определят чуть позже, передает агентство «Интерфакс».

«Но уже сей можно точно говорить, что Путин и точно пообщаются, – подчеркнул Песков. – А этот факт важнее, чем сам антураж встречи. В конце концов это ни так и важно».

Пресс-секретарь президента России также отметил, что самое главное это заинтересованность обеих сторон в организации таких контактов. Кроме того, Песков рассказал, что в ходе предстоящей встречи, Путин и Зеленский обсудят такою важную тему, как транзит газа, а также другие «неотложные вопросы».