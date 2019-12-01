В России заступила на боевое дежурство новейшая РЛС «Контейнер»

В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер». Таким образом, ВКС РФ получили новейшее уникальное средство дальней разведки на западном и южном направлении нашей страны.

Об этом рассказал журналистам командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин. По его словам, станция позволит наблюдать в режиме реального времени возможные удары противника с расстояния до 2 тыс. км. Кроме того, РЛС будет постоянно вести разведку, засекать массовый пуск крылатых ракет и единичные пуски гиперзвуковых ракет, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, благодаря РЛС «Контейнер», можно будет видеть засечь взлет палубной авиации в акваториях Черного, Балтийского и Средиземного морей.