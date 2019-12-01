Врач рассказал, какие наушники наиболее опасны для здоровья

Российский врач-оториноларинголог Павел Азаров рассказал какие наушники наиболее опасны для здоровья. По его словам, самую большую угрозу несут маленькие наушники, которые могут привести к травмам органов слуха.

Чтобы этого избежать специалист советует при прослушивании музыки не делать слишком громкий звук. При этом Азаров пояснил, что наушники с маленьким динамиком выдают только звуки очень высокой частоты. Поэтому для того, чтобы услышал весь спектр звука человек делает его громко.

«Именно это и может вызвать травму. Таким образом, человек сам себя травмирует даже не осознавая этого», – подчеркнул медик.

В этой связи врач рекомендует следующее: для прослышивания громкой музыки нужно использовать накладные наушники.

«В таких наушниках – большие динамики, которые приносят гораздо меньше вреда», – резюмировал Азаров, посоветовав такие наушники покупать в том числе и детям.