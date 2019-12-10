Болгария надавила на газ

Болгария почти готова принимать российский газ по газопроводу "Турецкий поток", который, согласно заявлениям властей страны, уже соединился с "Балканским потоком", строящимся в Болгарии. Как заявил в интервью газете "24 часа" исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, уже на следующей неделе страна сможет начать принимать российский газ по этому трубопроводу.

"30 ноября Турция сделала "золотой" сварной шов, который соединил "Турецкий поток" с нашим газопроводом "Балканский поток". Уже на текущей неделе "Булгартрансгаз" начнет заполнять газом 11-километровый участок газопровода на своей территории, а Турция - на 140-километровом участке", - передает «Российская газета» слова Малинова. Таким образом, Болгария будет готова принимать газ с 15 декабря, что ликвидирует опасность прекращения поставок, если не будет заключено транзитное соглашение с Украиной, через которую в настоящее время идет "голубое топливо".

При этом болгарская сторона готова обеспечить с начала 2020 года транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию. Что касается Сербии, то прокладка труб "Балканского потока" до ее границы займет еще около полугода – строительство участка протяженностью 308 км завершится к 31 мая. Но и до этого поставки могут осуществляться по имеющейся в настоящее время газотранспортной сети. Как ожидается, полностью газопровод "Балканский поток" на территории Болгарии будет завершен до конца 2020 года.

Европейская часть Турецкого потока еще не достроена, констатирует директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. И для того чтобы она работала в полную мощность, необходимо как минимум еще полгода. А учитывая, что его европейское продолжение должно дойти до Венгрии, то, скорее всего, зафункционирует он полноценно не раньше чем в начале 2021 года.

Сейчас речь идет о болгарской части, где трансфер будет осуществляться за счет «Балканского потока» - это болгарская часть ветки, которая должна снабжать газом юго-восток Евросоюза, обращает внимание эксперт. Это важная часть газотранспортной системы поскольку задача Болгарии здесь - стать крупнейшим газораспределительным хабом. Пока еще о полномасштабных поставках газа из России в юго-восточную Европу речи не идет, однако действительно, учитывая высокие темпы строительства – есть вероятность, что за счет усилий Болгарии Россия сможет поставлять транзитом газ по новой системе в Грецию и Северную Македонию, но это не большие объемы, а вот о масштабных поставках можно будет говорить только когда будет готова вся необходимая инфраструктура на территории Сербии, Венгрии и других пограничных стран.

Соответственно, утверждать, что Россия может полностью удовлетворять потребности европейцев в газе за счет того, что сейчас «Балканский поток» уже почти готов к работе и заполнен газом, не совсем верно, говорит Александр Пахомов. Если комментировать конкретный факт заполнения газом «Балканского потока», то это скорее техническая необходимость, чтобы наладить бесперебойную работу трубопровода, а также отследить возможные ошибки в строительстве трубы.

Эта новость подтверждает предположения о постепенном формировании «рынка продавца» на европейском сегменте торговли углеводородами, уверен аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Характерно, говорит он, что эта информация получена после саммита ОПЕК+, поддержавшего спрос на нефть и опосредованно – на натуральный газ, более 70% контрактов на поставки которого формируется на базе нефтяных котировок.

В среднесрочном периоде сохраняется положительная вероятность того, что страны ОПЕК+ продолжат свою практику выполнения сделки более чем на 100%. По итогам саммита подтверждено, что некоторые члены Организации - в основном это Саудовская Аравия - продолжат сокращать добычу сверх квот в добровольном режиме в объеме до 400 тыс. барр./день. Если ОПЕК, по крайней мере, сохранит текущий уровень добычи в 29,4 мбд, то ожидаемый – с учетом прогнозируемого картелем спроса - среднесрочный дефицит, возможно, поднимет в середине года цены выше 70 долларов за баррель.

Здесь важно отметить, добавляет Александр Осин, что саудовское королевство заинтересовано именно в стабильном годовом приросте росте цен на нефть, именно такой сценарий необходим ему для формирования профицита бюджета. Риски для реализации подобного сценария по-прежнему связаны с формированием санкционного, политического и прочего нерыночного давления на страны производители со стороны ключевых потребителей углеводородного сырья.