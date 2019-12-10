Эксперт прокомментировал высказывание Зеленского о «ничьей» с Путиным

По мнению политолога Алексея Чеснакова, «Зеленский пока не понял, в какую игру он играет».

«Если он считает, что это способ убедить украинцев в том, что он равен Путину – это глупо», - рассказал эксперт газете «Взгляд». Он добавил, что «Путин - сильный переговорщик и добиться с ним ничьей нахрапом невозможно».

При этом Чеснаков называет одним из главных результатов встречи «нормандской четверки», первое публично подтвержденное обязательство со стороны Зеленского «буквально и полностью выполнить Минские соглашения». Вторым важным итогом саммита является отказ в пересмотре Минских соглашений и передачи границы украинской стороне до выборов, считает политолог.

Он подтвердил, что Киев играл по российским правилам, в этой связи делегации Украины «не удалось воспроизводить те идеи, которые высказал в свое время Петр Порошенко». При этом, по мнению Чеснакова украинская сторона продолжит «использовать те же самые методы, что и бывший президент Украины».