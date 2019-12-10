«Это был настоящий русский патриот»: российские политики о смерти Юрия Лужкова

В Мюнхене в одной из медицинских клиник во время операции на сердце на 84 году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

По мнению российских политиков, ушёл из жизни русский патриот, человек своего времени, который много сделал для развития Москвы в сложный период после развала СССР.

В частности, первый заместитель председателя комитета по международным делам нижней палаты парламента РФ Натальи Поклонской – назвала бывшего столичного градоначальника гражданином свой страны с большой буквы. Она напомнила, что Лужков всегда поддерживал Крым, помогал жителям полуострова как словом, так и делом, передаёт РИА Новости.

«Настоящий русский патриот и гражданин не боялся идти наперекор толпе, говорил о русском Севастополе, когда многие «записные патриоты» рассказывали, что это невозможно. Такими людьми гордится Россия», – резюмировал Поклонская.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что скончавшийся сегодня Лужков, был очень энергичным, жизнелюбивым человеком.

«Он был политиком своего времени, его активная деятельность пришлась на трудный в жизни страны постсоветский период. Именно с его именем в то сложное время многие москвичи связывали изменения своей жизни к лучшему», – подчеркнул Володин.

С ним согласен лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, который также отметил вклад экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в благоустройство и развитие столицы.

«18 лет он занимал пост мэра Москвы. Его работу на этом посту многие оценивали неоднозначно. Но надо признать, что за годы работы он сделал очень для благоустройства и развития Москвы», – отметил Миронов.

Уже известно, что Лужкова похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище.