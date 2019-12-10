Курс евро сильно удивит

Аналитики Bloomberg выдали прогноз по курсу евро. Они считают, что курс евро по отношению к доллару достигнет к марту 2020 года 1,12, а к концу года – 1,15. Напомним, что сейчас он составляет 1,105.

Однако некоторые авторы прогнозов, пишет Bloomberg, явно недооценивают последствия финансового стимулирования экономики, нарастающего сопротивления курса ЕЦБ на отрицательные процентные ставки и усиления волатильности, которая будет угрожать целесообразности использования евро как валюты для кэрри трейда.

Растет количество банков, которые полагают, что европейскую валюту ждет в 2020 году вполне оптимистичное будущее. Самый большой оптимист - Morgan Stanley, например, считает, что в первом квартале следующего года евро прибавит 5% и достигнет 1,16 доллара. В ABN Amro Bank NV и Commerzbank AG ожидают к марту рост до 1,14. Главными основаниями для оптимистичных прогнозов являются стабилизация экономики региона и ослабление неопределенности в отношении брексита.

Новый президент ЕЦБ Кристин Лагард, которая выступит с первым программным заявлением на этом посту в четверг, считает, что для ускорения темпов развития экономики еврозоны и борьбы с проблемами инфляции необходимо больше внимания уделять финансовому стимулированию экономики региона.

В штаб-квартире ЕЦБ во Франкфурте также считают мощным драйвером ускорения развития экономики отрицательные процентные ставки, однако все больше глав центробанков членов еврозоны жалуются на негативные последствия отрицательных ставок для сбережений вкладчиков и пенсионных систем их стран. Многие экономисты также полагают, что отрицательные ставки приносят больше вреда, чем пользы, потому что они снижают прибыльность банков и доходность рынков и создают «денежную иллюзию», при которой потребителям кажется, что их финансовое положение ухудшилось. В результате они сокращают расходы.

В ЕЦБ отвечают, что винить в длительном сохранении отрицательных ставок следует не банкиров, а политиков, которым следовало бы энергичнее стимулировать свои экономики.

Экономисты, кстати, прогнозировали ралли для курса евро и в этом году, но рост сорвался из-за того, что европейскую валюту использовали для финансирования кэрри трейда. Сейчас все больше финансистов считают, что использование валюты для финансирования кэрри трейда устарело и не способствует быстрому развитию экономики.

Снижение волатильности курса евро до рекордно низкого уровня поддержало валюты развивающихся стран. Трейдеры, между тем, готовятся к новому периоду валютной нестабильности. Не исключено, что следует ждать повторения событий пятилетней давности. Тогда, летом 2014 г. волатильность курсов валют вернулась от рекордно низкой к двухлетнему циклу роста.

Нынешние уровни волатильности в определенной мере отражают выжидательную позицию трейдеров по брекситу и торговым переговорам между США и КНР. Это значит, что любые решительные изменения по этим событиям могут сопровождаться большими ценовыми качелями, которые ударят по позициям кэрри трейда и, следовательно, поддержат курс евро.