Вход/Регистрация Подписка

Курс евро сильно удивит

Москва, 10.12.2019
#Курсы валют
  • Курс евро сильно удивит

picture alliance / Geisler-Fotop

Аналитики Bloomberg выдали прогноз по курсу евро. Они считают, что курс евро по отношению к доллару достигнет к марту 2020 года 1,12, а к концу года – 1,15. Напомним, что сейчас он составляет 1,105.

Однако некоторые авторы прогнозов, пишет Bloomberg, явно недооценивают последствия финансового стимулирования экономики, нарастающего сопротивления курса ЕЦБ на отрицательные процентные ставки и усиления волатильности, которая будет угрожать целесообразности использования евро как валюты для кэрри трейда.

Растет количество банков, которые полагают, что европейскую валюту ждет в 2020 году вполне оптимистичное будущее. Самый большой оптимист - Morgan Stanley, например, считает, что в первом квартале следующего года евро прибавит 5% и достигнет 1,16 доллара. В ABN Amro Bank NV и Commerzbank AG ожидают к марту рост до 1,14. Главными основаниями для оптимистичных прогнозов являются стабилизация экономики региона и ослабление неопределенности в отношении брексита.

Новый президент ЕЦБ Кристин Лагард, которая выступит с первым программным заявлением на этом посту в четверг, считает, что для ускорения темпов развития экономики еврозоны и борьбы с проблемами инфляции необходимо больше внимания уделять финансовому стимулированию экономики региона.

В штаб-квартире ЕЦБ во Франкфурте также считают мощным драйвером ускорения развития экономики отрицательные процентные ставки, однако все больше глав центробанков членов еврозоны жалуются на негативные последствия отрицательных ставок для сбережений вкладчиков и пенсионных систем их стран. Многие экономисты также полагают, что отрицательные ставки приносят больше вреда, чем пользы, потому что они снижают прибыльность банков и доходность рынков и создают «денежную иллюзию», при которой потребителям кажется, что их финансовое положение ухудшилось. В результате они сокращают расходы.

В ЕЦБ отвечают, что винить в длительном сохранении отрицательных ставок следует не банкиров, а политиков, которым следовало бы энергичнее стимулировать свои экономики.

Экономисты, кстати, прогнозировали ралли для курса евро и в этом году, но рост сорвался из-за того, что европейскую валюту использовали для финансирования кэрри трейда. Сейчас все больше финансистов считают, что использование валюты для финансирования кэрри трейда устарело и не способствует быстрому развитию экономики.

Снижение волатильности курса евро до рекордно низкого уровня поддержало валюты развивающихся стран. Трейдеры, между тем, готовятся к новому периоду валютной нестабильности. Не исключено, что следует ждать повторения событий пятилетней давности. Тогда, летом 2014 г. волатильность курсов валют вернулась от рекордно низкой к двухлетнему циклу роста.

Нынешние уровни волатильности в определенной мере отражают выжидательную позицию трейдеров по брекситу и торговым переговорам между США и КНР. Это значит, что любые решительные изменения по этим событиям могут сопровождаться большими ценовыми качелями, которые ударят по позициям кэрри трейда и, следовательно, поддержат курс евро.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: следующая неделя может стать самой важной в этом году
      Инвесторов тревожит состояние торговли и намеки на слабость американской экономики. Результат – ослабление американской валюты и худшая с октября неделя.
    2. Экспериментальый налог платят четверть миллиона человек
      Госдума РФ распространила эксперимент по взиманию налога с самозанятых еще на 19 регионов России. До сих пор он проходил в четырех, включая Москву
    3. IPO Saudi Aramco: эйфория быстро закончится
      Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии провела долгожданное IPO. Только перспективы акций не кажутся экспертам радужными.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама