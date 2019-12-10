СМИ: Россия и Украина договорились по транзиту газа

По информации газеты Коммерсант, Россия и Украина договорились по транзиту газа. Вопрос был согласован в Париже на встрече в рамках «нормандского формата».

Топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными. Вопрос заключения транзитного контракта с Россией требует дальнейших переговоров, добавил он.

В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. Россию также представляли министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер. В киевскую делегацию вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.



Переговоры лидеров двух стран продолжались почти полтора часа. Путин ранее отметил, что встреча с господином Зеленским прошла хорошо, он доволен.