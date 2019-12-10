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Курс доллара: в Сбербанке назвали средний курс рубля на 2020 год

Москва, 10.12.2019
  • Курс доллара: в Сбербанке назвали средний курс рубля на 2020 год

Дмитрий Рогулин/ТАСС

В понедельник, 9 декабря курс рубля немного укрепился к основным резервным мировым валютам в ожидании ключевых событий этой недели. По данным на 19:00 мск на торгах Московско биржи курс доллара составил 63,68 руб., что на 7,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Единая валюта ЕС торговалась по 70,49 руб., подешевев всего на 1 коп.

По мнению большинства экспертов, накануне рынки замерли в ожидании ключевых событий начавшейся недели, которые способны придать импульс к дальнейшему движению в валютных парах. Речь идёт о голосовании по законопроекту о санкциях в отношении российского госдолга в комитете Сената США по международным отношениям (11 декабря), а также о заседании сразу трёх мировых центробанков. Напомним, 10-11 декабря состоится заседание Федрезерва США, 12 декабря – ЕЦБ, а 13 декабря – ЦБ РФ.

Как подчеркнул Андрей Люшин из Локо Банка, на этой неделе действительно очень много событий, которые могут оказать влияние на курс рубля. По его мнению, к ним также можно отнести и торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном, а также переговоры между Москвой и Киевом о транзите газа.

«Пока нет негативных новостей с внешних рынков, доллар будет торговаться в диапазоне 63,50-64,50 руб. а евро в коридоре 70,00-71,00 руб.», – предположил он.

Антон Покатович из «БКС премьер» считает, что рыночная неопределенность в отношении торговых переговоров, а также сезонность конца года ограничивают потенциал для укрепления курса рубля на этой неделе. Он предположил, что сегодня нацвалюта будет торговаться в коридоре 63,60-64,00 руб. за доллар.

Что касается темы антироссийских санкций, то как напомнил Михаил Поддубский из Промсвязьбанка, рассматриваемый законопроект включает в себя как относительно малозначимые меры, так и весьма существенные.

«К существенной я отношу такие, как санкции в отношении госдолга и российских энергетических проектов РФ. Но пока речь идёт только о голосовании в профильном комитете, а не о голосовании Сената в целом. Так что процесс работы над законопроектом может быть достаточно длительным, поэтому на ближайшую перспективу серьёзных движений в парах доллар/рубль, евро/рубль мы не ждём», – резюмировал эксперт.

В свою очередь аналитики Sberbank CIB назвали средний курс рубля к доллару на 2020 год. Они считают, что он будет составлять 64,00 руб. Они также напомнили, что Россия стала более чувствительна к ситуации в китайской экономике. По этой причине рубль заметно реагирует на колебания курса юаня.

При этом, как пояснили аналитики Сбербанка, изменение реального экспорта из РФ в КНР всё заметнее сказывается на темпах роста экономики нашей страны. Кроме того, глобальное восприятие рисков улучшилось по сравнению с сентябрем, а риск эскалации торговой войны ослаб, благодаря чему курс рубля и юаня восстановились со своих минимумов, достигнутых в августе.

«В этой связи мы ожидаем, что в 2020 году пара доллар/рубль в среднем будет на отметке в 64,00 руб. Вместе с тем мы считаем, что нельзя забывать о рисках, связанных с неопределенностью в мировой экономике, а также о специфических геополитических рисках РФ. В целом же мы полагаем, что риск ослабления рубля относительно нашего базового сценарии сильнее, чем риск укрепления», – резюмировали аналитики Сбербанка.

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