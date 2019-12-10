Иран ожидает падения цен на нефть в 2020 году

Тегеран заложил в бюджет на будущий год стоимость на нефть с возможностью потери в цене сырья до пяти долларов, сообщает Прайм, ссылаясь на пресс-службу правительства Ирана.

Как сообщает организация бюджетного планирования страны, в будущем году, объем ежедневного экспорта будет составлять миллион баррелей. При этом в Тегеране рассчитывают бюджет из расчета цены нефти $50 за баррель, годом ранее в бюджет закладывалось $55. И при этом власти Ирана объявили, что планируют снижать зависимость экономики страны от экспорта нефти.

Напомним, неделя началась с отрицательной динамики цены на нефть. Сообщается, что сырье дешевело на статистических данных из Китая по экспорту "черного золота", а также участников рынка волновало неопределенное будущее торгового договора между США и КНР.