Пентагон встревожен ростом симпатии к России среди американских военных

В то время, как большинство американцев считают Россию главным врагом Америки, новый опрос показывает, что это отношение начинает меняться. Причем, наиболее заметны, как показывают результаты опросов, эти изменения среди военнослужащих и членов их семей. Москве удалось пробить брешь в главной линии американской обороны – в ВС США, бьет тревогу Voice of America (VoA).

Обеспокоенность Пентагона вызвал опрос Reagan National Defense Survey, проведенный Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute с 24 по 30 октября среди тысячи с лишним взрослых американцев. Оказывается, 46%, т.е. почти половина опрошенных военнослужащих и их родных и близких видят в России… союзника. Отношение к России среди военных и членов их семей почти в два раза лучше, чем в среднем среди американцев. Согласно результатам опроса, в целом 28% граждан США видят в России союзника. Кстати, в прошлом году этот показатель был значительно ниже – 19%.

«Россия предпринимает большие усилия для того, чтобы заполнить американские масс-медиа дезинформацией и посеять сомнения и смятение,- объяснила неожиданные результаты опросы представитель Пентагона подполковник Карла Глисон.- Мы энергично работаем над тем, чтобы разоблачать российскую дезинформацию везде, где это только возможно».

Опасения американского истеблишмента имеют простое объяснение. Дело в том, что и другие опросы показывают рост положительных настроений по отношению к России, а это на Капитолийском холме и в других правительственных учреждениях Вашингтона считают негативной тенденцией, с которой необходимо бороться. К примеру, опрос более тысячи взрослых американцев, проведенный в сентябре 2018 года сотрудниками Pew Research Center, показал, что 35% граждан США выступают за расширение сотрудничества с Россией.

Конечно, к результатам последнего опроса отношение более серьезное, потому что речь идет об американских военных, которым российская пропаганда уделяет особое внимание с 2017 года. Целью Москвы, объясняют высокопоставленные сотрудники Пентагона и спецслужб, является даже не столько повлиять на результаты выборов в Соединенных Штатах, сколько донести до американских военных правильный тип дезинформации, чтобы внушить им в будущем более доброжелательное отношение к России и ее действиям. При этом многочисленные противники Москвы жалуются, что борьбу с российской пропагандой затрудняют политический климат в Белом доме и белодомовская риторика.

Организаторы опроса считают, что Москва может благодарить за улучшение отношения американцев к России республиканцев и, главным образом президента Трампа, который считает, что с Россией следует если не дружить, то уж точно поддерживать нормальные отношения.

С точки зрения «истинных патриотов» Америки, очень опасно то, что серьезные изменения в отношении к России происходят в основном среди тех американских избирателей, кто голосуют за республиканцев. Между тем, исторически республиканцы раньше всегда относились к Москве хуже демократов. Сейчас же все больше республиканцев меняют отношение к России, по мнению демократов, из-за положительных заявлений Дональда Трампа в адрес России и президента Путина. И в этом нет ничего удивительного, потому что по мнению большинства социологов и психологов, на общественное мнение высказывания лидеров влияют сильнее официальной идеологии.