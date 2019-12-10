Вход/Регистрация Подписка

Пентагон встревожен ростом симпатии к России среди американских военных

Москва, 10.12.2019
#Россия vs США
#Политика
  • Пентагон встревожен ростом симпатии к России среди американских военных

Михаил Метцель/ТАСС

В то время, как большинство американцев считают Россию главным врагом Америки, новый опрос показывает, что это отношение начинает меняться. Причем, наиболее заметны, как показывают результаты опросов, эти изменения среди военнослужащих и членов их семей. Москве удалось пробить брешь в главной линии американской обороны – в ВС США, бьет тревогу Voice of America (VoA).

Обеспокоенность Пентагона вызвал опрос Reagan National Defense Survey, проведенный Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute с 24 по 30 октября среди тысячи с лишним взрослых американцев. Оказывается, 46%, т.е. почти половина опрошенных военнослужащих и их родных и близких видят в России… союзника. Отношение к России среди военных и членов их семей почти в два раза лучше, чем в среднем среди американцев. Согласно результатам опроса, в целом 28% граждан США видят в России союзника. Кстати, в прошлом году этот показатель был значительно ниже – 19%.

«Россия предпринимает большие усилия для того, чтобы заполнить американские масс-медиа дезинформацией и посеять сомнения и смятение,- объяснила неожиданные результаты опросы представитель Пентагона подполковник Карла Глисон.- Мы энергично работаем над тем, чтобы разоблачать российскую дезинформацию везде, где это только возможно».

Опасения американского истеблишмента имеют простое объяснение. Дело в том, что и другие опросы показывают рост положительных настроений по отношению к России, а это на Капитолийском холме и в других правительственных учреждениях Вашингтона считают негативной тенденцией, с которой необходимо бороться. К примеру, опрос более тысячи взрослых американцев, проведенный в сентябре 2018 года сотрудниками Pew Research Center, показал, что 35% граждан США выступают за расширение сотрудничества с Россией.

Конечно, к результатам последнего опроса отношение более серьезное, потому что речь идет об американских военных, которым российская пропаганда уделяет особое внимание с 2017 года. Целью Москвы, объясняют высокопоставленные сотрудники Пентагона и спецслужб, является даже не столько повлиять на результаты выборов в Соединенных Штатах, сколько донести до американских военных правильный тип дезинформации, чтобы внушить им в будущем более доброжелательное отношение к России и ее действиям. При этом многочисленные противники Москвы жалуются, что борьбу с российской пропагандой затрудняют политический климат в Белом доме и белодомовская риторика.

Организаторы опроса считают, что Москва может благодарить за улучшение отношения американцев к России республиканцев и, главным образом президента Трампа, который считает, что с Россией следует если не дружить, то уж точно поддерживать нормальные отношения.

С точки зрения «истинных патриотов» Америки, очень опасно то, что серьезные изменения в отношении к России происходят в основном среди тех американских избирателей, кто голосуют за республиканцев. Между тем, исторически республиканцы раньше всегда относились к Москве хуже демократов. Сейчас же все больше республиканцев меняют отношение к России, по мнению демократов, из-за положительных заявлений Дональда Трампа в адрес России и президента Путина. И в этом нет ничего удивительного, потому что по мнению большинства социологов и психологов, на общественное мнение высказывания лидеров влияют сильнее официальной идеологии.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: следующая неделя может стать самой важной в этом году
      Инвесторов тревожит состояние торговли и намеки на слабость американской экономики. Результат – ослабление американской валюты и худшая с октября неделя.
    2. Экспериментальый налог платят четверть миллиона человек
      Госдума РФ распространила эксперимент по взиманию налога с самозанятых еще на 19 регионов России. До сих пор он проходил в четырех, включая Москву
    3. IPO Saudi Aramco: эйфория быстро закончится
      Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии провела долгожданное IPO. Только перспективы акций не кажутся экспертам радужными.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама