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Первое свидание в Новый год

Москва, 10.12.2019
Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Команда бродвейского мюзикла «Первое свидание» делает подарок всем, кто мечтает найти любовь в наступающем году. С 13 декабря и до конца праздников «Первое свидание» в Театре МДМ будет проходить в по-особому романтичной новогодней атмосфере.
#Культура
  • Первое свидание в Новый год

Ироничная история от сценариста сериала «Сплетница» Остина Уинберга с музыкой и стихами Алана Закери и Майкла Вайнера (авторы Disney) уже покорила Соединенные Штаты, Японию, Австралию, Бразилию и Великобританию. Теперь и московские зрители могут пережить вместе с героями мюзикла самые смешные, нелепые и трогательные моменты их первой встречи. 

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Аарон — банковский служащий и примерный внук, Кейси работает в галерее и вечно спорит с сестрой. Преодолевая страхи и комплексы, двое тридцатилетних жителей Нью-Йорка делают шаг навстречу своему счастью. 

Подкупает актуальный формат постановки — site-specific. Едва войдя в театр, зрители становятся частью истории — создатели спектакля превратили просторное фойе Театра МДМ в нью-йоркский бар, где по сюжету происходит свидание Аарона и Кейси. Колоритные персонажи, искрометный юмор, яркие музыкальные номера в сопровождении настоящего джаз-бэнда, новогодний антураж — и всё это на расстоянии вытянутой руки! Лучший подарок для любимых в канун праздника, от которого все ждут любви и чуда.

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