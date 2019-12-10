Первое свидание в Новый год

Ироничная история от сценариста сериала «Сплетница» Остина Уинберга с музыкой и стихами Алана Закери и Майкла Вайнера (авторы Disney) уже покорила Соединенные Штаты, Японию, Австралию, Бразилию и Великобританию. Теперь и московские зрители могут пережить вместе с героями мюзикла самые смешные, нелепые и трогательные моменты их первой встречи.

Аарон — банковский служащий и примерный внук, Кейси работает в галерее и вечно спорит с сестрой. Преодолевая страхи и комплексы, двое тридцатилетних жителей Нью-Йорка делают шаг навстречу своему счастью.

Подкупает актуальный формат постановки — site-specific. Едва войдя в театр, зрители становятся частью истории — создатели спектакля превратили просторное фойе Театра МДМ в нью-йоркский бар, где по сюжету происходит свидание Аарона и Кейси. Колоритные персонажи, искрометный юмор, яркие музыкальные номера в сопровождении настоящего джаз-бэнда, новогодний антураж — и всё это на расстоянии вытянутой руки! Лучший подарок для любимых в канун праздника, от которого все ждут любви и чуда.