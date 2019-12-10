Почта России стала лауреатом ежегодной премии «Время инноваций – 2019»

Повышение качества предоставляемых услуг и расширение их линейки – одна из ключевых инициатив Почты России по совершенствованию сервиса и укреплению своих позиций на глобальном рынке инновационных технологий. Престижной наградой отмечена комплексная программа Почты России, которая позволила вывести на рынок электронные заказные письма – сервис, благодаря которому пользователь получает письма в электронном виде. Почта России продолжает разрабатывать и модернизировать программу инновационных инициатив по дальнейшему улучшению предлагаемого электронного сервиса.

Независимая премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Ее лауреатами становятся флагманы российской экономики, определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель. При присуждении премии особое внимание уделяется росту инновационной активности компаний, ориентированных на конечного потребителя.

«Почта России развивает, модернизирует и совершенствует сервис электронных писем на протяжении нескольких лет. Для нас признание такого уровня – свидетельство проделанной нами работы, эффективности стратегии и задел на постановку новых амбициозных целей. Мы постоянно работаем над качеством предоставляемых услуг, принимая во внимание тотальную цифровизацию отрасли, которая делает нас еще ближе к нашему клиенту. Приятно, что наши пользователи замечают эти изменения», – отметил заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.