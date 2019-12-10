Прогноз погоды: и грянет буря – синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Несмотря на то, что пока на большей части Русской равнины сохраняется аномально тёплая погода, в ближайшие дни в некоторых российских регионах ожидается резкое ухудшение погодных условий, которое будет сопровождаться температурными перепадами, сильными осадками, штормовым ветром и резкими колебаниями атмосферного давления.

Погода на Дальнем Востоке. Штормовой прогноз на ближайшие дни

Так, настоящая буря, по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни грянет на Дальнем Востоке – уже в среду, 11 декабря мощный циклонический фронт, который сформировался над акваторией Жёлтого моря, начнёт перемещаться на северо-восток, ухудшая погодную ситуацию сначала в Приморье, потом на Сахалине, а в четверг, 12 декабря на островах Курильской гряды и на Камчатке.

Метеорологи предупреждают, что тёплые воздушные массы, сталкиваясь с континентальным холодом, будут активно углубляться и увеличиваться в размерах, накрыв весь юг Дальнего Востока. Например, в Приморье вихрь принесёт обильные снегопады и штормовой ветер на побережье. При этом дневной температурный фон в этом регионе будет держаться на уровне 2-3 градусов ниже нуля, ночью при шквалистом ветре столбики термометров опустятся до минус 8-10.

Ещё более сложная климатическая обстановка на Сахалине и Курилах. Здесь, по прогнозу синоптиков, при аномально высокой для второй декады первого зимнего месяца температуре –1-2 градусов выше нуля – 11-12 декабря ожидается снежная буря, местами ураганный ветер. В МЧС предупредили, что возможно налипание снега на ЛЭП, заносы на дорогах, метель и гололедица.

Предупреждение синоптиков и МЧС об ухудшении погодных условий в Мурманской области

Ухудшение погодных условий ожидается в северо-западных районах Мурманской области и в Мурманске. По данным синоптиков, здесь с вечера 10 декабря и до вечера 11 декабря, прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, мощный снегопад, метель, снежные заносы. Кроме того, метеорологи предупреждают о температурных качелях. Так, минувшей ночью столбики термометров опускались в области до минус 10-15, днём в среду до минус 6-8, завтра будет плюс 1-3, а к выходным снова подморозит до минус 6-8.

В этой связи в региональном Управлении МЧС РФ выпустили экстренное предупреждение, в котором спасатели обращаются к гражданам с просьбой воздержаться по возможности до конца недели от дальних поездках на личном автотранспорте. Тем, кто всё-таки окажется за рулём в МЧС простят строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, а также быть очень внимательным на автодорогах.

Кроме того, в периоды резкого ухудшения погодных условий спасатели рекомендуют местным жителям и гостям региона воздержаться от выхода на природу, в крайнем случае, сообщить родственникам или знакомым предполагаемый маршрут, взять с собой заряженный мобильный телефон и, по возможности, принадлежности для выживания. В случае возникновения ДТП или угрозы жизни людей необходимо срочно позвонить на Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.

Снежная буря в Сибири и на Ямале. Предупреждение МЧС

Снежная буря грянет на этой неделе в некоторых регионах Сибири. Под влиянием тёплого океанского атлантического воздуха здесь при высоком температурном фоне, который превысит норму сразу 6-10 градусов, ожидаются мощные продолжительные снегопады, метель, заносы на дорогах и гололедица. В МЧС рекомендуют сибирякам быть очень внимательными и осторожными. Прежде всего, это касается водителей транспортных средств и пешеходов.

В Ямало-Ненецком автономном округе также неспокойная погодная обстановка. По прогнозу синоптиков, в регионе до конца недели ожидается сильный ветер до 20-22 метров в секунду и метели, которые будут сопровождаться резкими температурными перепадами. Так в ночные часы погодные градусники в отдельных районах будут опускаться до минус 30-33. При этом днём прогнозируется аномально высокая температура – всего минус 3. Однако в отдельных районах потеплеет лишь до минус 16-18.

Температурные рекорды в Москве. Точный прогноз синоптиков.

Пока в некоторых российских регионах климатическая зима всё-таки набирает обороны и окончательно вступает в свои права, в Москве по-прежнему осенне-весенняя погода. Например, накануне, 9 декабря воздух в российской столице прогревался до плюс 4,4 днём и до плюс 2,2 в ночные часы. Таким образом, среднесуточная температура вчера составила плюс 3,4, что соответствует показателям 24 октября. По данным метеорологов, это пока самый тёплый день этой зимы.

Однако, как предупреждают синоптики, уже вечером в среду, 11 декабря столбики термометров начнут опускаться. В ночь на 12 декабря подморозит до минус 5. Температурный фон со знаком минус ожидается также в четверг и пятницу – минус 1-2 в светлое время суток и минус 2-4 – после полуночи. При этом небольшой снег выпадет не раньше второй половины дня воскресенья.