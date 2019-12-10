Путин прокомментировал приговоры по «московскому делу»

Глава российского государства Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека (СПЧ) назвал обоснованным уголовное преследование участников летних московских протестов. По мнению президента РФ, они могли привести к вооруженным столкновениям.

Путин признал, что массовые беспорядки случаются во всех странах мира, приведя в качестве примера Францию и США. Кроме того, того российский лидер ответил на слова членов СПЧ о недопустимости тюремных сроков для участников акций за бросок в сторону правоохранителей бумажным стаканчиком.

«Бросил стаканчик – ничего. Потом пластиковую бутылку – опять ничего. Потому уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень. А потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого», – цитирует Путина ТАСС.

При этом президент подчеркнул, что любой гражданин России имеет право на то, чтобы публично высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию, то только законными средствами.