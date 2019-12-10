Путин прокомментировал решение ВАДА по отстранению России от соревнований

Решение Всемирного антидопингового агентства по отстранению российских спортсменов от участия в крупных соревнованиях на ближайшие 4 года противоречит Олимпийской хартии, из-за того, что «наказания спортсменов не могут носить коллективного характера», заявил российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже. Об этом, по словам российского лидера, говорится в политической подоплеке таких решений.

«Есть все основания подать жалобу в CAS», - заявил президент России. Он также уверен, что необходимо проанализировать протест по решению WADA

Напомним, исполком ВАДА принял 9 декабря решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира, за «манипуляции» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Россия не сможет выступить под флагом страны на летней Олимпиаде в Токио и зимней в Пекине, а также чемпионате мира по футболу в Катаре.