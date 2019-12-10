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Путин прокомментировал встречу Зеленского с украинскими националистами

Москва, 10.12.2019

Глава РФ Владимир Путин прокомментировал встречу президента «самостийной» Владимира Зеленского с украинскими националистами в Донбассе. При этом он подчеркнул, что непонятно, кто там сильнее, президент Украины или националисты, передаёт ТАСС.

«Мы же видели, как Зеленский в посёлке Золотое общался с ними. И действительно непонятно, кто там сильнее президент или они, что там произойдёт и кто будет руководить националистами, когда украинские военные туда в Донбасс войдут без обеспечения гарантий людям», – подчеркнул президент России.

По словам Путина, если в Донбассе границей с РФ перейдёт под контроль военных Украины, то там могут начаться события, как в боснийской Сребренице.

Напомним, накануне в Париже во время пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате», Зеленский и Путин рассказали журналистам, что в ходе двусторонней встречи им не удалось договориться по вопросу о контроле над границей в Донбассе.

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