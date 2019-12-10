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Путин выразил надежду на внимание СПЧ к теме гражданского общества в России

Москва, 10.12.2019

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на то, что новый глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев уделит особое внимание теме развития гражданского общества в нашей стране. По словам российского лидера, развитие гражданского общества является важнейшим направлением деятельности СПЧ.

«Это развитие сейчас требует самого пристального, я бы даже сказал особого внимания и дополнительных усилий со стороны СПЧ, – цитирует Путина ТАСС. – Надеюсь, что Фадеев сделает для этого всё необходимое, опираясь на лучшие практики Общественной палаты».

Кроме того, Путин рассказал, что сегодня состоялось открытие Дома прав человека, которое посетили уполномоченные по защите прав граждан из всех российских регионов.

«Уверен, что работа уполномоченных по правам человека нуждается в постоянной поддержке, в том числе и со стороны государства, так как они работают непосредственно на местах», – резюмировал Путин, добавив, что защита интересов людей, с которыми они живут бок о бок – важнейшая вещь, которая может быть очень эффективной.

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