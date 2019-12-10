Российский врач рассказала, как предотвратить гипертонию

Кандидат медицинских наук Наталья Уразова – врач высшей категории – рассказала, какие факторы могут вызвать гипертоническую болезнь и как можно предотвратить появление этого недуга. При этом медика пояснила, что гипертония бывает первичной (возникает под воздействием факторов риска), и вторичной (вызвана каким-либо заболеванием), пишет газета «Вечерняя Москва».

К факторам риска Уразова назвала курение, неправильное питание, чрезмерное употребление соли, злоупотребление спиртными напитками, минимум двигательной активности, лишний вес, генетическую предрасположенность.

Причиной вторичной гипертонии, по мнению российского врача, может стать, такое заболевание, как пиелонефрит. При этом, как подчеркнула специалист, после лечения основного заболевания артериальное давление постепенно придёт в норму.

Кроме того, терапевт отметила, что заболевание гипертонией можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, нормализовать вес, а также соблюдать режим сна и бодрствования.

Также Уразова добавила, что существуют три стадии гипертонии. При первой стадии достаточно просто скорректировать факторы риска и принимать препараты, которые на время повышенного давления выпишет врач. Эти лекарства должны защитить их и привести давление в норму.

При второй степени этого недуга повышенное давление, прежде всего, бьёт по сердцу – обычно повреждается левый желудочек. При третьей степени уже требуется вызов «Скорой помощи» и возможно госпитализация.